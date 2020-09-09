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謝金燕吃麻辣鍋不發胖　吃貨靠「一招」輕鬆控制食慾

記者駱映儒/綜合報導
calendar_today2020-09-09 22:07:00

▲謝金燕身材火辣。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）
▲謝金燕身材火辣。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）
45歲的「姐姐」謝金燕有著超狂馬甲線、逆天長腿，經常在IG上分享性感美照，火辣的身材曲線惹人羨慕，但沒想到身高170cm 的她，體重一直保持在50kg 左右，日前，她大方分享了自己長年吃不胖的好習慣，原來養出零贅肉的完美體態這麼簡單，能夠享受美食還不怕體重上升！

▲謝金燕身材火辣。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb
▲謝金燕身材火辣。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）
謝金燕在IG上分享，前天晚餐吃了麻辣鍋後，隔天的午餐、晚餐又是麻辣鍋，原以為自己體重會上升結果沒有，靠的就是堅持多年的飲食習慣，餐餐不暴飲暴食，以免把胃口撐大，她告訴大家，「美食當下忍住只吃7、8分飽確實痛苦又殘忍，但這樣的習慣養成之後，你會更有口福...」更表示，努力龜所有的毛是為了紅的更久！

她也說，這樣的好習慣，不僅能夠享受美食，也不怕吃進過多的熱量，還能有均衡的營養攝取，許多女星像是蔡依林、宋慧喬，也是控制在7、8分飽剛剛好的飲食習慣來維持身材，想要不忌口，就得管住嘴。

而謝金燕對於身材管控更是自律甚嚴，滑開她的動態就能了解到，她除了在工作上努力，在維持身材更是煞費苦心，還不忘提醒偷懶的粉絲，「在大家都想給自己喘息的機會時，姐卻不斷的逼自己...因為有些事是一喘息後...就回不去了」。

不過，突然要吃貨控制食量著實有難度，誰不想隨時都能大吃大喝，而且也真的受夠沒味道的雞胸肉了吧？日本瘦身專家松尾伊津香就在出版的書中提到，吃喜歡吃的食物並不會發胖，只要「改變咀嚼食物的方式」，就能夠提升飽足感，她建議大家可以用「舌尖」吃飯，先用後面的牙齒咀嚼，再移到舌尖邊感覺味道邊吃，同時能增加咀嚼次數，一邊吃一邊找到八分飽的界線。

▲謝金燕經常運動。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb
▲謝金燕經常運動。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）
其實簡單來說就是細嚼慢嚥，咬到食物沒有形狀為止，因為舌尖的味覺特別敏銳，能細細品嚐食物的美味，會覺得每一口食物都特別好吃，要養成用食物的味道滿足食慾，而不是用份量來滿足食慾，這樣還能減少胃脹氣次數，研究也發現，慢慢吃飯，平均每餐可減少攝食55大卡呢！

「文未完，全文請見姊妹淘

關鍵字

謝金燕 瘦身 腹肌 馬甲線 麻辣鍋

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