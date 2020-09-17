楊謹華辣曬逆天長腿　靠「最強食譜」瘦回模特兒身材

實力派女星楊謹華在2018年嫁給石油富商Ben，脫離「敗犬女王」封號，過著相當幸福的生活，今（2020）年也以《鏡子森林》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，可說是愛情事業兩得意，不過最讓人羨慕的是，她年過40仍然保持著少女般的好身材，從出道以來體態都很完美，一起來看看她的飲食及健身原則，讓我們學一下吧！





▲ 楊謹華主演《鏡子森林》。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)

× ▲ 楊謹華主演《鏡子森林》。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)

▲楊謹華澱粉改吃馬鈴薯。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)

× ▲楊謹華澱粉改吃馬鈴薯。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)

▲楊謹華擁有火辣身材。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)

× ▲楊謹華擁有火辣身材。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)

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