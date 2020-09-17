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楊謹華辣曬逆天長腿　靠「最強食譜」瘦回模特兒身材

記者駱映儒/綜合報導

calendar_today2020-09-17 22:13:00

42歲楊謹華逆天長腿超逼人　靠「最強食譜」瘦回模特兒身材
▲楊謹華好身材數十年如一日。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）

實力派女星楊謹華在2018年嫁給石油富商Ben，脫離「敗犬女王」封號，過著相當幸福的生活，今（2020）年也以《鏡子森林》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，可說是愛情事業兩得意，不過最讓人羨慕的是，她年過40仍然保持著少女般的好身材，從出道以來體態都很完美，一起來看看她的飲食及健身原則，讓我們學一下吧！



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▲ 楊謹華主演《鏡子森林》。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)
楊謹華有著緊實的身形和修長美腿，好曲線數十年如一日，在飲食管理方面，楊謹華平時不太忌口，減肥期間則是從一天3餐改為一天2餐，每餐只吃八分飽，晚餐6點以前吃完，直到睡前都不能吃宵夜，有點類似間歇性斷食，而澱粉會利用馬鈴薯、地瓜取代白米飯，再搭配蔬菜、蛋白質，就算吃的份量不多，也會注意營養均衡。

▲楊謹華澱粉改吃馬鈴薯。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)
▲楊謹華澱粉改吃馬鈴薯。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)
水果的部分，她會放在吃完午餐後的下午吃，她提到，與其喝果汁，不如直接吃水果，或是搭配無糖優格一起吃，才不會過度攝取糖分，還能順便補充益生菌，她曾為了身體健康，自製水果優格當晚餐，以200克無糖優格加10顆藍莓和一顆奇異果連續吃好幾天。

澱粉就放在白天當早餐或午餐吃，首先準備馬鈴薯一顆、雞蛋兩顆，將去皮馬鈴薯切塊，放進滾水煮15分鐘，邊邊有點鬆就可撈起，可淋上橄欖油、少許鹽巴、胡椒粉拌勻，接著放進預熱250度的烤箱烤15分鐘左右，再配上水煮蛋，攝取好的蛋白質。如果覺得份量太少或吃起來乾，她建議還可以搭配豆漿或牛奶。

早餐和晚餐沒吃到的蔬菜，會利用午餐補足，通常午餐也吃得最飽的時候，會有大量的蔬菜，還有水煮雞胸肉配五穀飯或地瓜，還會在五穀飯上面淋上橄欖油，攝取適當的油脂。

▲楊謹華擁有火辣身材。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)
▲楊謹華擁有火辣身材。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve)
運動方面，她其實很少去健身房，若是拍戲沒時間健身，會找空檔拿按摩滾輪滾小腿、腋下、腰或手臂，在家則是閒不下來，會利用做家事消耗熱量，像孫芸芸也曾在採訪中承認自己經常偷懶運動，能夠維持纖細身材是因為很少坐在沙發上，就算待在家裡也一直走來走去。

但為了要讓不愛運動的自己，找到運動的樂趣，楊謹華會盡可能嘗試各種有趣好玩的運動，滑開她的IG，從室內的瑜珈、重訓、彈簧床、自行車、躲避球，到戶外的水上立槳運動、潛水都會做，建議可以呼朋引伴找許多好朋友一起運動，能夠讓自己更有動力踏出家門去健身，還能互相督促及進步。

「文未完，全文請見姊妹淘

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