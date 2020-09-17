楊謹華辣曬逆天長腿　靠「最強食譜」瘦回模特兒身材

實力派女星楊謹華在2018年嫁給石油富商Ben，脫離「敗犬女王」封號，過著相當幸福的生活，今（2020）年也以《鏡子森林》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，可說是愛情事業兩得意，不過最讓人羨慕的是，她年過40仍然保持著少女般的好身材，從出道以來體態都很完美，一起來看看她的飲食及健身原則，讓我們學一下吧！
澱粉就放在白天當早餐或午餐吃，首先準備馬鈴薯一顆、雞蛋兩顆，將去皮馬鈴薯切塊，放進滾水煮15分鐘，邊邊有點鬆就可撈起，可淋上橄欖油、少許鹽巴、胡椒粉拌勻，接著放進預熱250度的烤箱烤15分鐘左右，再配上水煮蛋，攝取好的蛋白質。如果覺得份量太少或吃起來乾，她建議還可以搭配豆漿或牛奶。
早餐和晚餐沒吃到的蔬菜，會利用午餐補足，通常午餐也吃得最飽的時候，會有大量的蔬菜，還有水煮雞胸肉配五穀飯或地瓜，還會在五穀飯上面淋上橄欖油，攝取適當的油脂。
但為了要讓不愛運動的自己，找到運動的樂趣，楊謹華會盡可能嘗試各種有趣好玩的運動，滑開她的IG，從室內的瑜珈、重訓、彈簧床、自行車、躲避球，到戶外的水上立槳運動、潛水都會做，建議可以呼朋引伴找許多好朋友一起運動，能夠讓自己更有動力踏出家門去健身，還能互相督促及進步。
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