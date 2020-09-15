遭金管會重罰！新壽表達遺憾　但尊重主管機關決定續溝通

針對金管會以內控缺失開罰新光人壽新台幣2760萬元，董事長吳東進也遭停職，新壽今（15）日晚間發出聲明表示，吳東進帶領全體同仁戮力經營，截至今（2020）年8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶託付，惟今日受金管會如此處分，新壽雖感遺憾，仍尊重主管機關決定，就可能的疑義亦將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。



