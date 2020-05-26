房市／北市百坪商辦難尋　內湖興起企業總部風潮

商用不動產雖被疫情打亂了投資的步調，但也有部分企業因此危機入市，積極進場投資，近期上市櫃公司因合併及擴充需求，積極尋找大面積辦公當企業總部，台北數百坪及千坪面積難尋，許多企業轉往內湖找整棟廠辦。近3年內科整棟廠辦交易特別受到上市櫃青睞，成為大型億級交易熱區，根據信義全球資產公司統計上市櫃2018~2020年交易，共有9筆整棟交易，又以舊宗段總金額占為最多，總交易金額來到60.13億元，未來舊宗段將成為市場關注焦點。隨著大型企業逐漸往內湖移動，內科廠辦空置率維持在低檔，而西湖段已被壽險及上市櫃公司插旗，若有辦公廠辦釋出很快就能找到承租戶，已趨近於飽和狀態，現階段要進駐西湖段成本相對高，選擇也較少，因此許多企業將目光轉往文德段、舊宗段，可用相對較少的成本取得整棟廠辦，做為自家總部。今年金額最高的一筆整棟廠辦交易就出現在舊宗段，萬海航運以22.88億元買下長虹新世代科技大樓A棟全棟，拆算2樓以上廠辦成交單價約50.2萬元。依據信義全球資產公司統計內湖土地開發率，西湖段及文德段土地開發率已接近飽和狀態，分別是86%及91%，幾乎沒有素地可供開發，大型廠辦供給逐漸減少，業者往舊宗及潭美段開發，而舊宗段目前開發率已達75%，近10年開發率增加26%，未開發土地還有將近4萬坪；此外，未來舊宗段將會有10棟以上的廠辦即將完工，將新增2萬多坪總樓地板面積，包含長虹新世紀大樓B棟整棟將釋出2,000多坪廠辦面積，相當適合當企業總部，詢問度高，以及聯虹識野科技大樓將釋出3,000多坪廠辦面積。信義全球資產公司經理王維宏分析，目前企業需要大面積整棟交易，多數會落在舊宗段或潭美段，可用相對實惠的成本取得整棟廠辦。而帶有穩定租金投報的產品則較受壽險業青睞，例如台灣人壽已經在舊宗段佈局。未來內科將會有2條捷運線完工，從動物園站到劍南路站的「環狀線東環狀」，貫穿舊宗段到文德段再到西湖段；另一條從大稻埕到汐止的民生汐止線，行經內湖舊宗段，預估舊宗段售價及租金將會有一波漲幅趨勢。