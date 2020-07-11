房市／小宅客廳這樣設計　大幅降低壓迫感

為什麼有人的家一進去就充滿舒適氛圍，但有人的家一進去卻覺得不自在，想快點離開，其實問題出在「比例」上，尤其是首當其衝的就是家庭門面「客廳」，若是掌握好客廳的空間比例及家具配置，即便是小宅，客廳仍有寬敞之感。信義居家表示，公共空間與臥室等私密空間比，最佳的黃金比例為１：１，若以屋高平均３米高度的建築來說，客廳深度最好超過３米以上，因此客廳至少要３坪以上是最合適的，如果低於這些情況則易造成視覺壓迫感。要是家中空間不足無法設計成黃金比例，信義居家說，也能跟其他空間合併，例如客廳加上餐廳，或客廳合併書房，將空間拉大至３坪以上，在視覺上及使用上可以更加舒適並且才不會有壓迫感。再者，就客廳而言，一般居家配置會有沙發、放置電視的電視牆及茶几等家具，信義居家建議，要先列出必要家具、使用條件後，再扣除合理動線，盡量將行經的寬度控制在90公分左右，才可順暢的行走及蹲下開電視收納櫃抽屜不受限制。信義居家進一步說，客廳寬度最好不要小於300公分，若是窄長型空間，客廳電視牆到沙發背牆的距離沒有超過的話，建議改用邊几代替茶几增加收納；如果超過，想擺設茶几的話，則茶几到沙發之間，最好留出30～40公分的通道，才不會讓空間顯得擁擠，或走路時容易撞到。至於客廳的寬度，如何挑選合適的電視機?信義居家建議先量出沙發與電視牆距離，再來挑選電視尺寸，沙發和電視距離(公分)=電視尺吋x3，才能看到最佳畫質。電視櫃的黃金比例是電視櫃長度：電視長度＝３：２。若是要做成一體成形的電視櫃牆，則建議下櫃體深度至少保持50公分放置視聽機座，上櫃則可視需求規劃，如擺放CD或書籍，深度則以30～40公分以上為佳，利於收納。