房市／北流開幕　南港建設陸續到位　卡位重啟動

歷經4年多工期，北流將在9月5日正式啟用，最大的主場館約可容納6000人，並有一座全國最大電動升降舞台；北市府表示，該案屬於東區門戶計畫一部分，啟用後希望扶植流行音樂產業。除北流之外，東區門戶計畫還包括強化南港作為交通轉運樞紐的功能、打造國家級生技產業廊帶與會展產業廊帶、改善公共環境等；民間投入部分，則有「世界明珠」等多個豪宅及商辦開發案，也有三井Lalalprt商場正在興建中。
信義房屋南港重劃店主任蔣宜儒指出，北流一邊是「世界明珠」，另一側則是總投資金額超過300億、號稱北市最大公辦都更案的「南港之星」，三大建設串聯在一起，加上南港其他建設，今年2月以來，大南港地區的交易量有明顯成長，價格上與去年相比，公寓、大樓均價也有漲幅；此外，以北流附近店面為例，過去釋出量不多，但近期包括正南港路上都有店面成交。
根據信義房屋企研室統計的實價登錄資料，南港電梯大樓6月平均交易單價為60.7萬，是2017年6月以來又站上6字頭，與去年同期52.7萬相比，漲幅有15%；公寓的6月均價49.9萬，與去年同期45萬相比，漲幅則是10%。
蔣宜儒也說，電梯大樓2房、3房是市場交易主力，其中又以南港重劃區的價格最親民，屋齡10到15年大樓每坪單價約64至68萬。
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