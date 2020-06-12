買菜逛全聯見「划算組合」！小資女翻價格超驚喜：挖到寶

全聯福利中心全台分店數量多，商品價格又優惠，時常可以看到許多生鮮時蔬、肉類海鮮各有優惠，還有販售日常用品、零食等等，對於會在家中料理下廚的大學生或上班族來說是經濟實惠的好選擇。近日就有女大生在全聯發現一款「划算組合」，內含了份量剛好的辛香料，非常適合偶爾下廚的消費者，引起不少討論。

許多小資族想要下廚，卻擔心一次買太多菜卻吃不完。在 Dcard 上就有網友分享自己逛全聯發現這款「辛香料組合」，照片內可以看見除了薑之外，還有辣椒、蔥和蒜，而且份量都不多，她也說這樣一包幾乎可以解決一餐三道菜的用量，而且甚至不到 50 元，並大讚「超級適合我這種一個月下廚 3 、 4 次的懶人啊」。

▲全聯的辛香料組合吸引不少外食族。（圖／翻攝自 Dcard ）

對此就有不少大學生也感到超划算，紛紛留言回應「這對不常煮飯的人來說太實用了」、「他的便利性讓我不會浪費用不完的食材，又可以煮到想吃的東西」、「對我們這種偶爾煮幾次飯的人真的是福音，每次買調味料或辛香料其實也超過五十塊，但根本放到壞掉」、「這種辛香料另外有單個散賣的小包裝，家樂福好像也有」。

但也有網友認為這個價錢不太合理「這樣一包要 40 確定不是盤子嗎？我知道這種店面包裝的本來就比較貴，可是這也太貴了吧」、「去黃昏市場也能買，一顆蒜頭一個薑一支辣椒一支蒜一支蔥還能挑大小，然後也不用那麼貴」，而對此原 Po 也回應「這就是賣需求啦」，吸引不少贊同的網友紛紛按讚。（編輯：楊智傑）