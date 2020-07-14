阿嬤家常味這裡嚐！全新台菜品牌高CP進軍市場

隨著疫情在台灣趨緩，餐飲業者也在下半年使出渾身解數，除了搭上振興風潮之外也大舉展店，現在知名餐飲業者也即將在明（15）日開幕全新的台菜品牌，以市場上少見的中價位古早美味進軍台菜市場，傳承「台灣阿嬤的家常味」。





以饗食天堂、饗饗等吃到飽品牌打響名號的饗賓餐旅集團，即將在明（15）日開幕全新台菜品牌真珠家味台菜，有別於近年許多台菜品牌力推的酒家菜與宴客菜，經典下飯的台式滷肉、煎小卷等樸實美味從阿嬤的餐桌端進餐廳，讓消費者外出用餐也能享受厝內呷飯的美好。





總經理陳毅杭表示，能打動人心的食物不只是色香味，食物中人的情感也是不可抹滅的記憶，3月底、4月初可以說是餐飲業最艱困的時間，在最艱困的時候我們想起的阿嬤的味道、阿嬤的溫暖，台灣最棒的美食就是阿嬤做的菜，抱持著有一份情感和使命，希望可以做出阿嬤的味道，雖然當時正值疫情，儘管從決定到開店只花了3個月，希望在最艱困的時刻，希望溫暖的菜色能感動大家。



▲雙色鹹湯圓以雞高湯打底，特別選用能快速爆香的小開陽與香菇煸香後慢熬。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.14）

新品牌的菜色撇除不必要的華麗裝飾或是昂貴的山珍海味，取而代之的是現流小卷、台灣溫體豬，搭配西螺百年歷史的陳源和醬油、手工醃鳳梨、關西仙草等在地美味，找回台菜單純質樸的美好。此次的菜色特地也是饗賓餐旅集團董事長陳啓昌特地掏出自己的口袋名單，讓廚師向在龍潭開店58年的富美阿嬤請益，傳承前總統李登輝、馬英九都嚐過的美味。





其中，雙色鹹湯圓以雞高湯打底，特別選用能快速爆香的小開陽與香菇煸香後慢熬，小湯圓遵古法以米磨成米漿，再壓上一夜成為粿粹後製成，口感與市售粉製湯圓截然不同，柔軟卻有韌性。另外，五花魷魚小炒選用鮮爽魷魚、台灣帶皮豬五花，配上煸到焦香的豆干及脆口芹菜，不論下飯配酒老少咸宜。



▲五花魷魚小炒選用鮮爽魷魚、台灣帶皮豬五花，配上煸到焦香的豆干及脆口芹菜。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.14）

董事長陳啓昌表示，台灣有很多的美食在巷弄內、廟口或是菜市場旁邊，代表著台灣底蘊很深的飲食文化，但卻發現很多第二代不願意傳承，這樣會是台灣很大的損失，台灣的美食價錢也很親民，希望把這些幾乎快要絕版的美食，利用集團的中央廚房技術、食安系統與教育方式，讓美味繼續傳遞下去。





總監陳涵菁說，這樣一個阿嬤的品牌，確實是我們在相對困難的時候，可以忘卻煩惱的一個好的開始，我們希望它是一個好入手、好溫暖的餐廳，這樣味覺的記憶，希望消費者能沒有負擔的享受豐盛簡單的台菜辦桌。希望真珠是一個大家在忙亂的時候，能很簡單的梳理、放鬆的一個地方。



