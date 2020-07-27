台灣豬拚外銷／耐熱、基因強都是優點　這品種豬最受歡迎

▲台灣豬農大多是開放式飼養，使得台灣豬更能耐環境。（圖／記者賴志昶攝）

▲台灣豬養得時間較長，肉的成熟度較高，肉質較符合華人的口味。（圖／記者賴志昶攝）

在等了24年後，台灣於6月底正式從口蹄疫疫區除名，這也正式宣告台灣豬重新邁入外銷行列。對於台灣豬的優勢，農委會家畜生產科科長江文全表示，台灣豬都大多屬於開放式飼養，因此體質不會像「溫室裡的鮮花」一樣，較能適應環境，再加上國內近年來在基因育種相當成功，肉質也較符合華人的口味，因此具有一定市場，尤其是台灣黑豬，近年來受到鄰近豬多國家熱烈詢問。台灣豬在準備外銷之前，做了那些超前部屬？江文全指出，在去年口蹄疫拔針之前，農委會就透過外館蒐集台灣豬肉目標市場的相關資訊，同時也了解各國的檢疫條件，並也積極跟新加玻、馬來西亞、越南、香港以及澳門等國家與地區洽談豬肉外銷事宜。江文全表示，雖然我國過去為口蹄疫疫區，但豬肉外銷也不是全然中斷，近10年還是都會有數批加工肉品、種豬出口；以加工肉品為例，我國某知名品牌的香腸就深受華人市場喜愛，很每年都有外銷港澳地區：在新加玻方面，他們也有與4家台灣的加工肉品廠商合作多年，「主要是量多量少的問題，但這部分還是回歸商市場機制。」談到豬肉出口最大困難，江文全說，最大關鍵還是輸出國對肉品的要求，例如屠宰場環境是否衛生、牧場來源是否明確等問題，這些條件在每個國家要求的程度又不盡相同；以目前核准出口的新加坡為例，他們就規定一定要查場（牧場），但由於現在疫情關係，他們的防檢人員進不來，就會使得出口程序延誤。至於為何首批豬肉出口會選擇新加坡？江文全指出，新加坡由於與台灣加工肉品廠商合作多年，對我國的防檢疫制度比較熟悉，也能夠信任台灣的衛生系統，因此就較容易達成協議。那對國外市場而言，台灣豬肉外銷有哪些優勢？江文全表示，台灣豬養得時間較長，肉的成熟度較高，肉質較符合華人的口味；同時，我國一般白豬與較精實的歐美肉豬相比，脂肪分布較多，部分部位能做成五花肉、三層肉等油花較豐富的肉品，也較適合華人的生鮮市場。在活豬出口方面，江文全指出，台灣白毛豬基因選種比起歐美豬種來說，更加耐熱，且肥肉率也比較高，比較適合生鮮肉市場的豬種，再來是台灣豬舍主要都是開放式飼養，因此豬的體形較有活力，不會像「溫室裡的鮮花」一樣，對環境適應力較強。另外，江文全表示，台灣黑豬是純粹在地台灣豬種，尤其經過這幾十年國內專家、業者的基因選育，不管是生長速度、肉質風味來說，都相當卓越；此外，一般黑豬通常較為擁腫，肉質偏肥，但台灣經過十幾年的科學選種後，黑豬瘦肉比例最剛好，深受東南亞與華人市場的喜愛，近幾年更是鄰近國家詢問最多的豬肉出口產品。豬肉外銷後，民眾最關心豬價是否會受到衝擊。江文全強調，目前現階段得豬肉出口都是「市場測試型」，出口量並不多，因此短時間並不會造成價格波動，「舉個例來說，一噸豬肉是殺20幾隻豬，縱使出口了1000噸，也才2萬隻，但我們一年在養頭數就500多萬隻，所以這個出口量不會影響國內。」江文全表示，豬肉出口是希望讓國內產銷調節更具有彈性，例如未來豬肉產量較多，就可以進行策略性外銷，讓國內價格比較平穩，相對來說如果國內產量較少也會進口，「不會像封閉市場那麼淺盤（淺盤，指稍有震盪即產生經濟波動的市場）」。最後，江文全強調，目前國內豬肉約9成都是內銷，因此豬肉品外銷還是會顧及國內市場，同時在養頭數也要兼顧環境負荷，最重要還是要平衡國內外的市場需求。

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