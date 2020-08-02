男友吃素婚禮怎麼辦？他逼「吃一輩子」　眾狂勸：該分了

近年吹起一股茹素的風潮，越來越多人因為宗教、環境等因素開始提倡吃素，而在蔬食當中也分了許多不同種類飲食習慣，但情侶之間若因彼此不同的飲食習慣而爭吵，可是非常讓人苦惱的。昨（31）日就有一名女網友在Dcard上發文表示因為男友吃素，所以2人出門時她也跟著吃，但是日前討論到結婚時，男方堅持要她「跟著一輩子吃素」，讓她感到十分困擾。

原PO表示自己雖沒有素食習慣，不過卻交到一個「超級素食主義者」的男友，也表示自己在交往前還沒想到會有那麼多問題，與男友出去吃飯也會陪著他一起吃素。但前幾天原PO和男友參加朋友聚會，交代了餐廳說兩位吃素，沒想到最後卻上了一道蒸蝦，男友卻武斷的叫原PO不准吃。

無奈之下的原PO只好忍痛捨棄眼前的蒸蝦，會後甚至問了男友如果之後結婚了要如何辦婚禮，結果原PO男友卻以「不可能男方辦素食桌，女方辦葷食」為由，要求原PO若婚後就要跟著他一輩子吃素。這位網友雖認為男友對她真的很好、很有肩膀，但這件事卻遲遲無法說出口與他討論。

▲女網友因為男友吃素的習慣苦惱。（圖／翻攝自Dcard）

該篇文章曝光後，不少網友就替原PO抱不平「憑什麼結婚之後要跟著他吃素？為什麼不是跟著妳吃葷呢」、「我的閃也是吃素，但他並不會特別強迫我要跟他一起吃，反而我會自己願意陪著他吃素」、「我在餐廳打工，遇到一組客人是媽媽吃素，爸爸吃葷，他們都各點各的，我覺得這樣很好，為什麼跟他結婚就必須吃素，他憑什麼」。（編輯：楊智傑）