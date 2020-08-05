捐出8項器官　樹林勇警楊庭豪遺愛人間

▲在警車開道下，一輛載著楊庭豪大體的黑色廂型車緩緩駛出亞東醫院。(圖/康子仁攝)

2日凌晨支援轄區打架糾紛，意外遭無照騎士高速攔腰撞上的新北市樹林分局21歲員警楊庭豪，昨天動手術，摘除心臟、肺臟和肝臟等8個器官，至少有10人受惠，上午檢察官二度相驗之後，在警車開道下移靈到他服務的樹林分局和派出所，並且到案發現場招魂。





家屬同意拔管之後，亞東醫院4號進行器官摘除手術，楊庭豪一共捐出心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、小腸、血管和眼角膜等8個器官，最後摘除的是眼角膜，5日清晨一點多移入往生室，檢察官十點進行二度相驗，確定死因之後交由家屬進行移靈。





10點30分一到，在警車的開道下，一輛載著楊庭豪大體的黑色廂型車緩緩駛出亞東醫院，家屬則是在案發現場等待，舉行簡單招魂儀式，然後回到服務的樹林分局，同仁哀痛的獻花，向他表達最後的敬意。





亞東醫院表示，車禍發生之後，楊員雙側蜘蛛網膜下出血，到院前沒有呼吸心跳，經本院搶救後恢復生命徵象住進加護病房，昏迷指數只有3，在24小時的積極救治後，楊員依舊無任何腦幹功能，家屬3號同意捐贈器官，完成楊員助人心願遺愛人間。





楊庭豪為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為一名警察，幫助別人是他的志願﹔為此，他堅持理想考取警專，不畏艱難與危險的從基層做起，幫助民眾，十分受到警局長官與同事的愛戴。





















