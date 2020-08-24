十三年磨一劍　國賓A CUT牛排館首摘米其林一星

A CUT 曾於 2018 、 2019 年連續兩屆獲得米其林餐盤推薦，今年終於摘星，國賓飯店西餐行政總主廚凌維廉表示，「品質的穩定」是國賓飯店董事長許育瑞給他的關鍵觀念，比起追求廚藝上的技術提升，他更注重團隊在做菜時的默契與協調性，兩年間不斷在「隱性」的地方下功夫，致力於挑選在地優質食材，並堅持將每一個烹調細節做到位，加深料理的深度，雖然外人用「看」的未必能觀察到餐點顯著的變化，但細心用味蕾品嘗，定能「吃」得到改變。
摘星之後，真正的考驗才即將展開，凌維廉秉持「引進全世界極品牛肉」理念，每年親自出國、南征北討尋覓好食材，曾率先將有肉舖界愛馬仕之稱的美國 Flannery 荷斯登牛、澳洲塔斯馬尼亞羅賓島和牛、 Cape Grim 草飼牛與熟齡牛等夢幻逸品獨家引進台灣，未來研發新菜也會持續在「牛排館」與「Fine Dining」、「傳承」與「創新」間找尋平衡。
A CUT 牛排館 2007 年開業，是台灣頂級牛排的代表之一，餐廳不僅設有自家熟成室，食材也堅持使用成長過程中不施打抗生素、類固醇、賀爾蒙的自然牛肉，以精湛廚藝、創意新穎的烹調手法傳達親切溫暖的飲食意涵，並加入 Bistro Style 食尚概念，打造深具國際觀的餐飲視野。