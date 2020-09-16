植物基飲食正夯！星巴克推出植物肉系列蔬食

有鑒於全球吹起友善環境的蔬食餐飲，加上星巴克執行長強森（Kevin Johnson）在今（2020）年初發表對環境永續的承諾，台灣星巴克今（16）日宣布，與知名素食肉業者Beyond Meat合作，推出3款素食肉餐食，同時上架盒裝燕麥奶，希望能向消費者推廣蔬食餐飲。





星巴克表示，秉持著永續發展的核心，宣布發起全新的星風格蔬食計畫， 並於即起全門市同步上市OATLY咖啡師燕麥奶、Beyond Meat植物基餐食及可自然分解材質的商品，以全新的檔期飲品搭配植物奶客製化選項推薦給顧客，邀請顧客從飲食及用品出發，不僅提供更多豐富的選擇，同時也能在生活中即能身體力行、讓環境更好。





業者指出，從今年開始，加拿大、月美國市場陸續導入植物基餐食菜單後，近期更擴展至亞太區域，繼9月初香港市場上市後，台灣市場亦於即起上市3款植物肉為主食材的植物基餐食產品，包括以素食肉製成的肉醬的 「蔬食肉醬義大利麵」，及將素食肉手工捏製成球型的「蔬食肉丸三明治」，還有用素食肉製成肉排，夾在長型軟麵包中，加入新鮮牛番茄及起司等的「蔬食肉排三明治」。



▲均以植物肉製作而成的蔬食肉丸三明治與蔬食肉排三明治。（圖／記者黃仁杰攝,2020.09.16） 業者也同步也全新上市市面上首款以燕麥奶製成的生吐司及以燕麥奶生吐司夾入混合多樣堅果地瓜泥的「地瓜燕麥奶吐司帕里尼」，5款產品也皆可於外送平台上點購，期待全新的植物基餐食等產品，提供顧客更多選擇，並為降低環境衝擊盡一分心力。





而這次業者全新的星風格蔬食計畫，也推出兩款「NEW SIREN 禮袋提袋」，以品牌經典提袋為設計，植物纖維裝材料「水洗牛皮紙」製成，不含任何有害物質並可以自然分解，提供顧客可重複使用的體驗，同步亦於即起上市，期望以全新的星蔬食生活風格，從餐食、品飲、生活器物等方式，一點點實行與環境共好的生活態度。



