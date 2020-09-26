早餐這樣吃不怕胖！正妹營養師揭「搭配公式」：飽又均衡

早餐是一天活力的來源，而台灣早餐店街頭巷尾各處林立，且提供的食物也非常多元，中式西式任憑選擇，讓人從一天開始就可以元氣滿滿。但是，早餐該怎麼吃才能夠健康又不發胖呢？營養師高敏敏在臉書粉專上分享早餐「搭配公式」，透過表格化的呈現，簡單明瞭且菜單變化豐富，引發網友熱議。

▲營養師分享早餐「搭配公式」，健康又不怕胖。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書粉專）