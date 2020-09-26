早餐這樣吃不怕胖！正妹營養師揭「搭配公式」：飽又均衡

早餐是一天活力的來源，而台灣早餐店街頭巷尾各處林立，且提供的食物也非常多元，中式西式任憑選擇，讓人從一天開始就可以元氣滿滿。但是，早餐該怎麼吃才能夠健康又不發胖呢？營養師高敏敏在臉書粉專上分享早餐「搭配公式」，透過表格化的呈現，簡單明瞭且菜單變化豐富，引發網友熱議。
營養師高敏敏日前在個人臉書發文表示，「早餐不知道要吃什麼才健康不怕胖嗎？早餐公式這樣吃！幾百種搭配任你選，一整年都吃不完呢」。
而從高敏敏分享的公式圖表中可以看見，一頓早餐被分成「碳水化合物」、「蛋白質」、「高纖蔬菜」、「飲品」四大種類，而每個種類都有5種食材，像是蛋白質就有雞蛋、鮪魚、優格、雞胸肉、起司片可以選擇。高敏敏解釋，從每一類裡面挑一個來吃，比方說「御飯糰＋優格＋蘋果＋拿鐵」，高敏敏笑稱「是不是很飽！還很均衡～少了高油、高鹽、高糖，一整天的高效率就從早餐開始！」
高敏敏更提醒，地瓜選中型的，食量不大的人則可以挑小的，「膳食纖維幫助一早順順順」，全麥土司薄的那種兩片，厚的或鮮奶吐司型的，「就一片即可～有澱粉腦袋才有能量啊」，水果蔬菜則可以當午餐前墊胃的點心來吃。
不少網友看完後紛紛留言回覆說，「實用」、「好讚的表」、「搭配得真好」、「原來可以這樣配」、「吃很飽還不怕胖，讚」。（編輯：倪浩軒）