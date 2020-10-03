今晚想來點不一樣的？嘗試「裸睡」的5個理由：提高自信

良好的睡眠對恢復疲勞、保持健康大有幫助，尤其現代人生活壓力大，經常容易發生睡眠障礙，而長期失眠更可以說是萬病之源。那麼要如何改善睡眠狀況呢？根據《Bright Side》報導，最簡單的嘗試方法就是裸睡！《Bright Side》整理出裸睡的5項好處，一起來看看吧！
＃裸睡幫助你睡得更好
研究顯示，人們入眠時體溫較低，而在睡覺時即便體溫只是略微提高一點點，也可能會對調節睡眠週期的大腦區域產生影響。因此，最涼快的裸睡是促成良好睡眠的方式之一。
＃裸睡保護我們的皮膚
調查顯示，民眾通常不會頻繁地換洗自己的睡衣，因為想說只有睡覺的時候穿，不會弄髒。但其實紡織品上的些微化學物質，都有可能刺激到我們的皮膚。
＃裸睡改善伴侶的關係
對於有另一半的人來說，裸睡讓雙方有更多肌膚之親的機會，而無庸置疑，皮膚與皮膚的直接碰觸，有助於燃起愛火、穩固關係。
＃裸睡更能消耗熱量
研究顯示，即便都是在睡覺，處於較寒冷的房間和較溫暖的房間相比，消耗的熱量能夠差距到75卡路里。因此裸睡能夠幫助你在睡覺時，也能消耗更多熱量。
＃裸睡提高自信
研究顯示，裸睡能夠讓人們「自我感覺良好」，提高自信、進而提高對生活的滿意度。（編輯：倪浩軒）