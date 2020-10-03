今晚想來點不一樣的？嘗試「裸睡」的5個理由：提高自信

良好的睡眠對恢復疲勞、保持健康大有幫助，尤其現代人生活壓力大，經常容易發生睡眠障礙，而長期失眠更可以說是萬病之源。那麼要如何改善睡眠狀況呢？根據《Bright Side》報導，最簡單的嘗試方法就是裸睡！《Bright Side》整理出裸睡的5項好處，一起來看看吧！

▲裸睡有諸多好處。（圖／翻攝自《Bright Side》）