糙米營養又低GI！為何不如白米常見？網點出「2關鍵」

現代人健康意識逐漸抬頭，越來越注重養生，究竟該如何吃得健康又不會餓到？成為熱門話題之一。然而，近日有網友就在PTT指出，糙米營養價值高，升糖指數（GI）又低，他並好奇「為什麼大家不吃糙米啊？」該問題引發鄉民點破「2關鍵」，即「口感」與「烹煮方式」。

原PO在PTT女孩板表示，根據研究，精緻澱粉就是肥胖的根源之一，糙米是全穀類，營養價值比白米高，且低GI（Glycemic index）又含豐富纖維、有飽足感，他認為「比白米優秀好多啊！」有人說難吃，但他覺得泡久一點，吃起來口感也不錯，比白米有嚼勁，粒粒分明，同時也透露「現在我家都吃2/3糙米」，並好奇詢問大家「為何不太吃啊？」

▲一名網友在PTT詢問大家「糙米價值高又低GI，為何大家都不太吃？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，網友紛紛留言「我愛白米」、「如果它比白米便宜，那我會很樂意吃」、「喜歡吃糙米，反而覺得白米單調」、「我後來改吃燕麥，直接泡熱水就可以馬上吃了更是方便」、「我用IH煮還是覺得難吃 唯一支持白米」、「我都直接買十穀米，再自己混白米」、「全糙米口感不好，而且一般都比白米貴...」

另還有鄉民點出2原因，那就是「口感」及「烹調方式」，「吃不慣啊！」「口感相對沒爛麼爛」、「煮的方法比較麻煩」、「鬆鬆乾乾的」、「每次都以為是米沒煮熟」。（編輯：許苡晴）