東北角風管處推旅遊行程　壯圍懷舊牽罟夯

七月份起交通部觀光局倡導民眾國旅安心遊，為響應這波旅遊潮，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推出兩團壯圍「懷舊牽罟趣」遊程活動，透過趣味遊程規劃，帶領民眾體驗宜蘭壯圍牽罟活動﹔開團第一周即獲得熱烈迴響並迅速售罄，風管處緊急加開7月24日、8月7日兩團。
「牽罟」即是利用「曳地網」捕魚，為台灣沿海傳統捕魚方式之一﹔牽罟活動於宜蘭沿海一帶實行已久，早年每年7到10月魚群密集時，漁民會將曳地網撒進海裡，將兩端繩索繫至岸邊，並且由兩端數十名人力共同合力將魚群拉上岸，象徵著群體合作及守望相助。
東北角風管處指出，7月24日、8月7日兩團牽罟將帶領旅客前往壯圍當地社區體驗已有200多年歷史的牽罟活動，認識宜蘭傳統捕魚文化及傳承老一輩的技術﹔除此之外，遊程也帶領大家前往南方澳情人灣聽濤賞海景，或是前往近幾年崛起的熱門打卡景點─壯圍沙丘旅遊服務園區，享受恬靜悠閒的午後時光。
東北角管理處表示，近幾年針對壯圍地區旅遊行銷投入大量資源及人力，並力推古早討海生活體驗「牽罟活動」給大眾參與，致力延續壯圍沙丘文化，希望維護當地自然景觀的同時也能將當地沙丘海岸特色、農漁特產及傳統文化推廣給國內外旅客，吸引民眾前往遊玩。即日起，「壯圍懷舊牽罟趣」活動遊程報名資訊請上雄獅旅遊網查詢，名額限量40名，歡迎大家上網報名。