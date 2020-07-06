東北角風管處推旅遊行程　壯圍懷舊牽罟夯

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七月份起交通部觀光局倡導民眾國旅安心遊，為響應這波旅遊潮，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推出兩團壯圍「懷舊牽罟趣」遊程活動，透過趣味遊程規劃，帶領民眾體驗宜蘭壯圍牽罟活動開團第一周即獲得熱烈迴響並迅速售罄，風管處緊急加開7月24日、8月7日兩團。「牽罟」即是利用「曳地網」捕魚，為台灣沿海傳統捕魚方式之一牽罟活動於宜蘭沿海一帶實行已久，早年每年7到10月魚群密集時，漁民會將曳地網撒進海裡，將兩端繩索繫至岸邊，並且由兩端數十名人力共同合力將魚群拉上岸，象徵著群體合作及守望相助。東北角風管處指出，7月24日、8月7日兩團牽罟將帶領旅客前往壯圍當地社區體驗已有200多年歷史的牽罟活動，認識宜蘭傳統捕魚文化及傳承老一輩的技術除此之外，遊程也帶領大家前往南方澳情人灣聽濤賞海景，或是前往近幾年崛起的熱門打卡景點─壯圍沙丘旅遊服務園區，享受恬靜悠閒的午後時光。東北角管理處表示，近幾年針對壯圍地區旅遊行銷投入大量資源及人力，並力推古早討海生活體驗「牽罟活動」給大眾參與，致力延續壯圍沙丘文化，希望維護當地自然景觀的同時也能將當地沙丘海岸特色、農漁特產及傳統文化推廣給國內外旅客，吸引民眾前往遊玩。即日起，「壯圍懷舊牽罟趣」活動遊程報名資訊請上雄獅旅遊網查詢，名額限量40名，歡迎大家上網報名。