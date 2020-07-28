雲林花生的幸福滋味　產官學合作行銷在地農產品

▲產官學合作提升雲林花生的品牌形象。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.28）

▲經過產官學合作行銷雲林花生系列產品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.28）

▲環球科大校長沈健華指經過產官學合作提升食品安全管理，建立消費者信心。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.28）

為提升雲林花生品牌形象，行銷雲林良品安全花生，帶動地方特色產業發展，由雲林縣政府主辦、環球科技大學協辦的「雲林花生-幸福安心GO成果發表」於28日上午假虎尾鎮農會隆重舉辦。發表會由環球科大熱舞社的精采表演揭開序幕，重頭戲則是頒給六位輔導委員及10家業者感謝狀，並有6家業者獲頒獎狀肯定。雲林縣為全國落花生最大產區，根據農委會農業統計資料，近年來縣內落花生生產面積及產值皆佔全國70%以上，副縣長謝淑亞表示，透過產官學界的通力合作，希望能完善雲林花生從農場到餐桌之安全管理，邁向信任食安的消費環境，讓民眾吃得健康又安心。多位首長皆出席發表會，包括副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德；此外，到場貴賓有行政院農委會農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良、環球科技大學校長沈健華、西螺農工校長程俊堅、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠，及多家花生業者代表共襄盛舉，共同為雲林花生的衛生安全與品質背書。環球科大校長沈健華表示，為提升食品安全管理，建立消費者信心，雲林縣政府配合行政院的「食安五環」政策，辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」，並委託環科大執行「雲林花生 幸福安心 GO推動計畫-落花生業者採收後、加工製造良好規範及自我管理訓練子計畫」，針對雲林縣落花生生產、加工製造及行銷等業者進行教育宣導，加強其對落花生之生產及採收處理技術，並協助辦理黴菌毒素檢驗。沈健華又說，進一步整合農業處、衛生局、建設處等相關單位，落實落花生產業輔導及技術提升，確保品質安全，推升地方特色農產品之產值，環球科技大學很高興有此機會善盡社會責任，參與縣政府所辦理的這麼有意義的活動，也很樂意將生物技術系相關的專業師資及設備，投入輔導花生業者確保產品品質，提升雲林花生的品牌形象。熱心參與「雲林花生 幸福安心GO推動計畫」獲頒感謝狀的六位輔導委員是臺南區農業改良場助理研究員陳國憲、環球科技大學曾雅秀教授、蔡銘祝教授、林三立教授、國立嘉義大學陳桐榮教授、雲林縣衛生局林小鈴科長等六位輔導委員。10家業者分別為虎尾鎮農會、元長鄉農會、春旭行、宇新農產行、元長雜糧產銷班第11班、花田囍事(東和農產行)、億昌油廠、秝豪花生商行、源順芝麻油觀光工廠、莿桐合作農場(泳淥農糧有限公司)等。此外，檢驗合格獲頒獎狀的六家業者則為春旭行、莿桐合作農場(泳淥農糧有限公司)、花田囍事(東和農產行)、元長雜糧產銷班第11班、元長鄉農會及虎尾鎮農會。