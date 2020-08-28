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品茗頭家／承繼父志　陳孟智用梨山茶擦亮台灣品牌

記者李克明/綜合報導
calendar_today2020-08-28 08:00:00

▲原本身為電腦工程師的陳孟智，沒有想過有一天是因為茶讓他能夠揚名國際舞台。（圖／取自陳孟志臉書）
▲原本身為電腦工程師的陳孟智，沒有想過有一天是因為茶讓他能夠揚名國際舞台。（圖／取自陳孟志臉書）
從小在梨山長大，離家念書成為電腦工程師的陳孟智，沒有想過會有這麼一天，「因為茶」，讓他能夠揚名國際舞台、跳級攻讀碩士學位、變成詐騙集團仿冒的對象；陳孟智說，最初只是想用好茶，讓更多人認識梨山的好，現在想用好茶，讓全世界的人認識台灣有多好。

原本眼見父親年邁，才辭去電腦工程師工作回到山上幫忙，沒想到3個月過去，惡耗就傳來，父親在毫無預兆的狀況下突然病逝；陳孟智表示，「人跟人3個月的時間都不見得能變得很熟悉」，更何況是人跟茶，但憑藉著父親在梨山上的好人緣，多的是經驗老道的老師可以請教，不過這一問，問題就真的來了。

茶葉的生長、管理、製作，每個人都有自己的一套功夫，就好像郭靖適合練剛強的降龍十八掌、令狐沖適合練陰柔的獨孤劍法一樣；還好陳孟智的工程師性格就恰恰得到發揮，遇到問題，他絕不急著推諉過失，反倒是再試一次，找出問題的癥結，久而久之，他就越來越瞭解「好茶」這門功夫的道理了。

▲陳孟智將梨山茶帶到歐洲參加比利時國際風味評鑑所，讓米其林主廚評鑑為3星好茶（圖/記者李克明攝影）
▲陳孟智的好茶名聲響亮，甚至變成詐騙集團仿冒的對象。（圖/記者李克明攝影）
以父之名，陳孟智將茶園與茶廠的品牌取名為「茗博茶業」，也將梨山茶帶到歐洲參加比利時國際風味評鑑所，讓米其林主廚評鑑為3星好茶，更於2020年獲得仁愛鄉農會高山茶王特等獎的殊榮，就是因為名聲響亮，甚至被對岸詐騙集團盜圖去銷售；陳孟智指出，也只能當作另類行銷了，總之能讓更多人知道台灣、知道梨山、知道這裡有好茶，那什麼都值得了。
 

▲陳孟智將茶園與茶廠的品牌取名為「茗博茶業」，更於2020年獲得仁愛鄉農會高山茶王特等獎的殊榮（圖/記者李克明攝影）
▲陳孟智將茶園與茶廠的品牌取名為「茗博茶業」，更於2020年獲得仁愛鄉農會高山茶王特等獎的殊榮。（圖/記者李克明攝）
 

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風味評鑑 梨山 米其林 台灣茶 陳孟智

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