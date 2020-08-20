睡不著很痛苦　婦人用靜脈雷射找回睡眠品質

林婦說，睡不著真的很痛苦，以前不知道什麼叫睡不著，太累躺在沙發就可以睡著，今年3月開始，耳鳴愈來愈嚴重，每天只能睡2小時，隔天還要照常上班，真的很累，看過耳鼻喉科、腦神經內科、中醫，做檢查也都無特殊問題，醫師開鎮定劑給她吃，但害怕藥物副作用所以不敢吃，直到家人介紹「靜脈雷射」，開始接受療程之後，才改善睡眠，連臉上的斑都變淡，讓她直呼很值得。

神經內科醫師陳惠萱醫師表示，現代人由於飲食作息、生活壓力及環境汙染、抽菸等等的影響，都會讓身體產生自由基，造成發炎反應，可能造成像林女士這樣檢查無特殊病因，但卻莫名發生耳鳴、頭暈、失眠等不舒服症狀，這時除了鼓勵患者多運動、舒壓、規律作息、健康飲食、多攝食彩虹顏色蔬果外，也可嘗試透過「靜脈雷射」輔助治療。

陳惠萱解釋，「靜脈雷射」是利用特定單一波長的低能量雷射光，經由靜脈導入到血液中，可提高紅血球攜氧能力、改善循環、降低血液黏稠度、改善粒線體功能、促進新陳代謝、提升免疫力，「靜脈雷射」適用範圍很廣，除了能幫忙改善耳鳴、頭暈、睡眠障礙等，對於神經病變患者，如腦梗塞、腦外傷、脊髓損傷的病人，也可以幫助他們在復健期的神經修復。

陳惠萱也提到，像慢性疼痛的病人，止痛藥吃久可能有肝臟、腎臟損傷問題，透過「靜脈雷射」可以幫助他們緩解疼痛，高血壓、高血脂、糖尿病這類三高病人，除藥物治療外也可透過靜脈雷射作為輔助治療，傷口癒合能力差的病人，也能幫助改善傷口的修復。

陳惠萱呼籲，身體有狀況的民眾還是要就醫檢查，並配合藥物治療，另外醫師評估後，也可以透過「靜脈雷射」輔助治療，幫助達到身體平衡及改善機能的效果。