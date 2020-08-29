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開放美豬進口　台中、雲林強調「對瘦肉精零容忍」

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-29 18:17:39

▲對於中央開放美豬進口，中市府依自治條例規定「需零檢出瘦肉精」(圖／市政府提供)
▲對於中央開放美豬進口，中市府依自治條例規定「需零檢出瘦肉精」(圖／市政府提供)
中央宣布將開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬進口，對此台中市政府、雲林縣政府同聲強調，仍將繼續依《台中市食品安全衛生管理自治條例》規定豬肉及相關產製品「零檢出」，一經檢出絕對開罰。

衛生局表示，台中市食品安全衛生管理自治條例第6條之1規定，豬肉及其相關產製品不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精），檢出如超過中央容許量標準，將依食安法裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰；即便未超過中央容許量標準，因台中自治條例規定「零檢出」，仍將依自治條例裁罰3萬元以上、10萬元以下罰鍰，且得連續處罰。

農業局說明，目前台中市養豬戶有203戶，在養頭數約9萬6千多頭佔全國1.7％，根據中華民國養豬協會資訊，我國豬隻飼養成本每公斤至少65元、美豬則約40至50元，美豬進口將直接影響國內豬價，衝擊養豬農友生計，中央未與各地養豬團體溝通或提出有效輔導措施，即宣布開放進口，中市養豬協會及各畜牧團體同聲表達反對。

此外，因應中央宣布放寬月齡30個月以上美牛進口，衛生局強調，中市府將依規加強豬、牛肉品檢驗，嚴格要求落實原產地標示，如未標示將依食安法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，標示不實將依食安法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

對此，雲林縣政府也強調，依據在105年6月地方自治條例中、通過的食品安全衛生管理自治條例，豬肉的瘦肉精需「零檢出」，違者可罰十萬元以下罰款，雲林縣衛生局強調，未來美豬進口將加強查核，食安絕不鬆懈。

關鍵字

美豬 美牛 瘦肉精 食品安全 零檢出

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