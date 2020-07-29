墨西哥逾40萬人確診　4萬多人病故全球第4

（中央社墨西哥市28日綜合外電報導）根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天公布的數據，墨西哥已經有40萬2697人感染2019冠狀病毒疾病，且有4萬4876人因染疫身亡，居全球第4高。相較墨西哥政府衛生部門前一天公布的資料，墨西哥新增了7208個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，854人又因染疫過世。墨西哥政府曾指出，境內實際染疫的人數，可能比目前確診的病例要高上許多。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090729