請女友吃高檔牛排硬要吃全熟！男崩潰吵架　結局網傻眼了

▲一對情侶因為去吃高檔牛排熟度要多少而爭吵。（圖／翻攝PTT）

牛排是不少人愛吃的食物之一，其平價牛排、高檔牛排的熟度對於懂吃的老饕來說，牛排熟度在此時成為美味的關鍵。而近日，就有網友分享自己友人要請女友吃「高檔牛排」，結果女友硬要點「全熟」的牛排，讓男友打退堂鼓表示「這麼浪費，乾脆吃別的」沒想到最後結局讓網友整個傻眼。原 PO 在 PTT 指出，有一天朋友要帶女友去吃高檔牛排，由男方要請客，但女方堅持牛排要全熟，不能接受上面有任何血絲，但男方覺得吃高檔牛排如果要吃全熟，倒不如去吃鐵板燒或者平價牛排就好，但女方覺得男方請的不乾不脆，之後就吵架不了了之。「後來他們決定還是由男方請客照原訂計畫去吃，但是兩個牛排都點全熟的，之後再換女方請客，找一家全熟也很好吃的牛排館」這結局讓不少網友傻眼表示「怎麼最後是變成兩個全熟的牛排啦！」、「牛排不是一人一客嗎＝＝幹嘛兩個全熟」、「男方幹嘛不吃自己喜愛的熟度啊...」。另外，也有不少網友傻眼表示「那就推薦女方吃建議熟度較高的牛排啊」、「男方既然要請客，管女友要吃什麼熟度....」、「個人吃東西的習慣不同，高檔的全熟牛排跟平價的全熟牛台也是差很多吧」、「太鬧了哈哈哈，要請客就不用管女方吃多少熟度吧！」（編輯：張嘉哲）