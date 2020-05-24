在台風味料理哪國CP值最高？饕客揭5國排名：台灣人超愛

▲日式壽司。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現在台灣的飲食豐富，除了擁有自己的特色小吃之外，更融入了許多國家的美食，日本、香港、韓國、泰國、美國在餐廳中都非常常見，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「在台風味料理哪國 CP 值最高？」更有饕客點出了這 5 個國家的排名，甚至第一名的國家更有網友直呼「台灣人超愛」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「港式料理的CP值到底有多低？」的文章表示，「美式、韓式、日式、泰式、港式，各種風格的料理中，鄉民好像公認港式的 CP 值最低，但具體到底有多低呢？低到年收入要多高的人才會去吃呢？有沒有這方面的八卦？」，此篇文章一出，立刻引起網友們熱烈討論，更有大量饕客排出這 5 個國家的美味排名，留言區蓋起高樓。對此饕客們認為，台灣的各國風味料理排名照順序為「日式、港式、韓式、泰式、美式」，更紛紛點出理由「日式料理應該可以認為是中國料理的延伸」、「韓式貴死，日式在台灣還差不多」、「泰式根本台灣料理」、「港式別碰小點心就不會貴」、「美式速食真的不行，港式要去香港吃過好料才知有多美味」、「港式還很便宜，你點美式吃了一肚子垃圾，可以點兩份港式」、「還想帶風向，美式那種食物叫做料理？」。（編輯：王柏文）