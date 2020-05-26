動保團體抗議水族館賣海鮮太慘忍！網友「神譬喻」狠酸

▲PETA的抗議信一出，立刻被眾多網友酸爆。（示意圖／金武鳳攝）

不少水族館會在館內設置餐廳供遊客休憩，不過，澳洲凱恩斯水族館（ Cairns Aquarium ）的附設餐廳，卻被動保團體抗議，在魚群面前食用海鮮會讓魚感到不安，要求館方下架海鮮類食物。對此，網友們紛紛「神譬喻」狠酸「樹下看書是不是也挺殘暴」、「在咖啡豆面前喝咖啡也很殘忍」。根據澳媒《 7NEWS 》報導，跨國動保團體「善待動物組織」（ PETA ）澳洲雪梨分部經理艾蜜莉（ Emily Rice ），針對凱恩斯水族館附設餐廳寫下抗議信，內容提到在裝滿魚的魚缸旁食用海鮮，「就像在動物園的大象柵欄外吃大象漢堡一樣令人不安」。艾蜜莉進一步表示，魚也具有智能及情感，牠們也很敏感，也會感受到痛苦；並強調海鮮產業對於海洋生態系統的種種負面影響；最後艾蜜莉指出，希望凱恩斯水族館「基於常識、道德上的一制性及動物保護的原則」，將魚類及其他海鮮類食物從菜單上移除。信函的最後，艾蜜莉也呼籲館方以「素食魚肉做為代替」，體現動物保護與地球的「正確價值觀」。至於凱恩斯水族館餐廳則因為新冠疫情的關係暫停營業，尚未針對這封抗議信作出回覆。對此，許多網友無法認同 PETA 的抗議，「照這麼說 鯊魚肯定是吃素的」、「魚不吃魚吃三小 我家孔雀魚還吃親骨肉勒」、「魚本來就每天都會看到魚吃魚」，網友們還紛紛做出「神譬喻」狠酸「農場吃現摘的草莓，殘忍」、「在茶前面喝茶可以嗎」、「穿著棉質衣物在棉花田裡散步」。（編輯：陳煜）