初嘗北部豆漿店！台南妹爽加「1調料」秒傻眼：根本化武

▲女網友的經歷，讓醬油膏味道的南北差異引發熱烈討論。（圖／翻攝Dcard）

醬油膏是台灣經典的調味料之一，不少人都喜歡在小吃上淋上這個「黑色的膏狀物」來增添風味。不過就有位台南女孩，在嘗到北部醬油膏後，哭喊根本是「生化武器」，南北醬油膏的味道差異也引發熱議。一名台南妹在「DCARD」分享，在台南人的記憶中「醬油膏腦海就會自動聯想到熟悉的甜味」，甘甜的醬油膏淋在蛋餅上就是絕配，因此在吃的時候都會「擠好擠滿」，擠上大量的醬油膏搭配，也不怕太鹹。不過醬油膏是甜的刻板印象，卻在她第一次在台北吃豆漿店時被「徹底打破」。她回憶起當時自己點了一份蛋餅，隨後加上最愛的醬油膏時，立刻疑惑為何「台北醬油膏的顏色怎麼比較暗一點？」但是原 PO 也沒多想，便按照慣例「擠好擠滿」，在蛋餅上加了大量醬油膏準備大快朵頤。殊不知這也是讓台南妹產生「味覺噩夢」的開始，當她動起筷子將沾著大量醬油膏的蛋餅往嘴裡一塞，「迎面而來不是記憶中的甘甜，而是從來沒體會過的死鹹」，讓她當下呆滯，一秒後才回過神，把含在嘴內的蛋餅吐出，再狂灌半瓶水來解鹹；有了這次可怕的經驗後，也讓原 PO 嚇到「不再踏入台北的宵夜店」，連在北部的早餐店吃東西時，也會警覺的先確認醬油膏味道再決定加入的量。這起醬油膏驚魂事件也引發南北網友的熱烈討論，並紛紛留言，「我是被台南醬油膏嚇到的台北人」、「被台北的死鹹嚇死+1」、「我高雄人，也被台北的醬油膏嚇到」、「我感同身受得都要罵髒話了」、「我比較想知道甜的醬油膏要去哪裡買」、「不是只有台北，台中也是鹹的」、「不懂既然都鹹的那就用醬油就好了啊幹嘛還要弄成膏狀，醬油膏就是要甜甜的啊」。（編輯：潘毅）