餵養浪橘肚子一天一天大　送去待產醫生笑：只有脂肪喔！

▲網友蟹老闆餵養的兩隻浪貓「橘阿」與「虎斑哥」，其中橘阿非常貪吃，也很會裝路倒討罐罐（圖／網友蟹老闆授權提供）

▲餵養了半年多，橘阿的肚子一天一天大起來（圖／網友蟹老闆授權提供）

▲日前蟹老闆看著橘阿的肚子「飄孕味」，便誘捕牠先進籠，準備隔天帶去獸醫院待產後結紮（圖／網友蟹老闆授權提供）

▲沒想到醫生檢查後發現橘阿根本沒有懷孕，只是肚子裡堆了「脂肪」，還笑說牠伙食很好，讓蟹老闆當場尷尬癌狂發作（圖／網友蟹老闆授權提供）

▲橘阿：誰懷孕？你才懷孕啦！本喵只是長大了！（圖／網友蟹老闆授權提供）

▲好消息是橘阿結紮後，就能跟牠的虎斑哥一起到新家過幸福的日子！（圖／網友蟹老闆授權提供）

這真的是誤會大了！網友蟹老闆餵養一隻橘貓將近半年，最近看著牠肚子飄孕味一天一天變大，心想可能接近預產期，便帶牠到獸醫院待產順便結紮，沒想到一照超音波醫生笑說：「牠只是吃胖了沒有懷孕，整個肚子都是脂肪！」害他當場尷尬癌發作，超想找地洞鑽！蟹老闆表示這隻小浪貓「橘阿」是他在隔壁花園地下道餵養將近半年的貓咪，牠平時都跟另一隻「虎斑哥」一起出沒，調皮的橘阿因為不滿一歲經常欺負虎斑哥，但是虎斑哥對牠超好，不但讓著牠連乾乾也都先給牠吃。橘阿的個性很愛撒嬌，非常會「裝碰瓷」路倒討罐罐，一天大概要吃五餐，時間到了會自動來敲門討飯，也常常送上壁虎或小強當作「伴手禮」。橘阿除了愛吃也很有靈性，蟹老闆的奶奶曾經二度請牠去找失蹤半個月的虎斑哥回來，結果兩次當天晚上橘阿就帶著虎斑哥一起出現，讓所有人都覺得超神奇！只是最近看著橘阿的肚子一天一天大起來，心想應該接近預產期，就帶牠到獸醫院待產後順便結紮，也找好五位奶貓認養人，沒想到當醫師一掃超音波，竟然笑說：「牠只是吃胖了，沒有懷孕！整個肚子都是脂肪！看來伙食不錯喔！」讓他整個人當場超級傻眼又尷尬！蟹老闆還補充說，當時橘阿的肚子裡還有食物，要到隔一天才能結紮，好消息是已經幫橘阿與虎斑哥找到新家人，未來兩隻貓又可以相親相愛地生活在一起，只是對那五位要認養小貓的人感到抱歉，讓他忍不住自嘲：「現在是要我拿一堆脂肪去送養是吧？恭喜老爺！賀喜夫人！少奶奶生了一堆脂肪啊！」許多網友看了笑噴表示：「抽脂裝罐，一人一瓶」、「請問有脂肪可以認養嗎？」、「騙吃了一頓孕婦餐，可惜吃不到月子餐」、「橘啊：我胖我錯了嗎⋯⋯」、「好失禮，怎麼說人家懷孕XD」、「無論如何請先找認養脂肪的人，不然這些脂肪好可憐喔，想到它們要在外受苦我就好難過」、「貓：誰跟你懷孕，你才懷孕啦」只能說雖然蟹老闆好意「超前部屬」，但由於是第一次餵橘貓不熟悉「血統」，想必以後應該就會知道了啦！（編輯：陳珮瑜）