台灣真的很落後？日本人吐「真實心聲」全場戰翻：事實啊

▲日本街景。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

日本的美食、藥妝和文化等，一直以來深受國人喜愛，且日本距離台灣並不算遠，當地交通也十分方便，在疫情爆發之前，是不少民眾出國旅遊的首選地點之一；不過，日本人對於台灣旅遊印象又是如何？近日，一名網友在 PTT 八卦版提到，日本友人分享來台的「真實心聲」，卻對台灣印象差、覺得台灣落後，貼文曝光立刻引發全場論戰。原 PO 表示，之前和一名日本朋友聊到台灣，對方稱來過一次台灣，但對台灣印象非常差，覺得台灣很落後，全因亂糟糟的街景、滿地垃圾、臭又不及格的衛生環境、噁心的小吃店等，提到有次在南部某間小吃店，吃台灣朋友推薦的滷肉飯，眼角瞄到角落有蟑螂迅速爬過，丟垃圾時還看到小吃店垃圾桶裡竟然有剛打死的蟑螂，感到十分反胃，飯也沒吃完就急著離去，晚上逛了夜市，感受髒亂、衛生不好，老闆拿錢跟拿食物的手用同一隻，大聲叫賣狂噴口水，於是沒買吃的就回飯店了。接著提到台灣街上摩托車比汽車多，感覺很亂很危險，甚至覺得一堆摩托車是落後的象徵，原本看日本 Youtuber 介紹台灣，讓他對台灣產生興趣，豈料來了後卻如此失望，覺得台灣就像東南亞國家，原 PO 嘆道「身為在台灣長大的我聽完都很羞恥，為何有些台灣人還是沒感覺，大聲嚷嚷這是台灣文化不願意改」。貼文一出，隨即引發網友兩極看法，紛紛回應「事實啊」、「台灣是真的很落後啊，還需要解釋嗎」、「街景有夠髒亂的，很多民眾穿著亂七八糟」、「事實啊，在餐桌上不曉得看過幾次小強了」、「跟日本普遍比起來，他說的是實話啊」。不過，也有網友表示「很可惜，請他趕快回日本吧」、「這叫特色好嗎」、「日本朋友覺得西門町跟東京很像」、「機車跟落後無關」、「沒人在乎日本怎麼想」；甚至也有網友質疑「創作文？」「不要幻想了」。（編輯：賴詠璿）