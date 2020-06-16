叫外送沒來！客服拋「趣味猜謎」　全場笑爆：SOP很成功

▲男網友遲遲未收到餐點，於是求助客服。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

▲男網友遲遲未收到餐點，於是求助客服。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

▲男網友遲遲未收到餐點，於是求助客服。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

▲有網友分享類似遭遇。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

現在有許多餐廳都和外送平台 App 合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。 15 日一名男網友在《 Dcard 》表示，晚餐叫了外送餐點，系統顯示餐點已經抵達，卻遲遲未收到，於是打開客服求助，客服人員竟拋出「猜謎遊戲」，讓他當場怒氣全消，笑稱「這 SOP 很成功！」原 PO 表示，一如往常的點開外送 App 叫晚餐，等了半個小時，打開手機一看，才發現系統顯示 10 分鐘前已經送達，實際上他卻沒有收到任何餐點，心中充滿疑問的打開線上客服，詢問「餐點顯示已領取，沒接到電話也沒有人領」，客服回應「非常抱歉給您造成的困擾，外送夥伴好像不小心點了『已送達』，請您放心，我正在為您查詢！」並請原 PO 再次確認送餐地址豈料，客服人員又說「我們非常抱歉給您造成的困擾，如果我的餐點還沒有收到但是系統卻顯示已送達的話，我也會非常疑惑。請您稍等哦，我馬上聯絡外送夥伴，詢問他的位置及狀況。在這期間，要不要來腦筋急轉彎一下呢？很有趣喔！」原 PO 立刻答應，對方接著問「有一次我在溪邊玩，突然踩到石頭滑倒，我在水裡載浮載沉，這時候跑出一隻貓，牠跟我說了什麼？」原 PO 回應「喵」，客服回覆「感謝您的耐心等待，您答對了哦。外送員告知正在路上了哦，請您等一下」。原 PO 表示「我直接廢到笑，氣都沒了，這個 SOP 很成功啊！」貼文一出，隨即引發熱烈回響，也有網友分享類似遭遇，紛紛回應「我的話應該會回他，還敢跟我嘻嘻哈哈啊？還好我不叫外送的，講正經事的時候這樣最討厭了」、「我以為是金斧頭跟銀斧頭的故事」、「猜太快了吧」。（編輯：賴詠璿）