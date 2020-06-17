饕客曝印尼泡麵「正確煮法5順序」　網友全讚爆：怒買N包

▲有網友在網路上表示，「印尼泡麵的正確煮法 5 順序」，實測結束後更直呼「味道超清爽」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》臉書）

現在人為求方便，經常吃泡麵，但泡麵的款式百百種，許多口味也不同，因此近日就有網友在網路上表示，「印尼泡麵的正確煮法 5 順序」，實測結束後更直呼「味道超清爽」，這讓許多網友看完全讚爆「要怒買 N 包了」，引起熱議。這位網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中 PO 出一篇文章表示，「最近買了正在特價的印尼青檸牛肉風味湯麵，第一次吃的時候是按照一般煮泡麵的煮法來料理，結果味道很不行，後來問朋友才知道要先煮麵，麵煮好之後醬料包再一起拌，最後再加湯下去，最後再加上生牛肉和九層塔，再淋熱湯下去，味道超清爽！」他更接著分享出 5 步驟，首先「將洋蔥切絲然後先放進鍋裡煮開」，然後第二步則是「水滾之後直接加麵煮 3 分鐘」，再來就「將碗裡先倒入醬料包，再把煮好的麵加進去拌均勻」，第四步「依序鋪上生牛肉（薄片）和九層塔」，最後「熱湯淋下去，擠上檸檬汁和生辣椒」，這樣完成後的料理讓網友們直呼「很像平常去餐廳吃的，超級專業耶」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「那個完成品看起來真好吃，快午餐了，肚子都餓了起來...」、「要去怒買 N 包了，反正很便宜」、「泡麵要這樣煮肚子都餓了起來看起來真好吃」、「難怪我煮不好吃」、「好讚喔！原來是要這樣料理」、「這個煮法，很讚」、「我很喜歡這款，味道很清爽，原來這樣吃會更好吃」。（編輯：王柏文）