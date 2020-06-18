燒肉吃到飽怎回本？神人曝「3要點」：經理一定氣到發抖

▲燒肉吃到飽。（示意圖／ NOWnews 資料照）

在台灣火鍋、燒烤吃到飽餐廳林立，且食材總類應有盡有，深受不少饕客喜愛。不過，近日有網友在 PTT 八卦版提到「一個人吃燒肉有多邊緣」，便有網友提議原 PO 可以選擇吃到飽的，並分享吃燒肉回本的方法，整理出 3 大重點，笑稱「經理沒氣到發抖還是隔壁桌沒吐，我輸你！」原 PO 表示，一個人打電話訂位要吃燒肉，電話中女店員詢問「請問幾位呢？什麼時候」，原 PO 回應「我一個，現在在停車了， 5 分鐘」，女店員竟噗哧一聲笑了出來，且說「一個人直接過來就好」。豈料，用餐時點了雙人餐，女店員又笑了一聲，讓原 PO 相當崩潰。一名網友回應貼文，建議原 PO 一個人可以改選吃到飽的燒肉店用餐，同時分享「吃到飽回本起手式」，坐下時店員會詢問是否要基本盤，他說「基本盤都是些早就擺好放冰箱，也可能是放很久的廢物，這種的我們不吃」，接著提到吃到飽的 3 個重點：水分、油分、吃到經理發抖或是隔壁桌很想吐。水分的部分，汽水絕對不能喝，但適量飲用清淡飲品可以吃得下更多肉，可以喝紅茶或檸檬水；油分的部分，「有些人說一坐下來先來個 10 盤豬大腸，我說這是錯的」，豬大腸貴雖貴，但只會造成噁心想吐，通常先吃 10 盤雙人份最貴的豬雪花，沒有就點梅花或里肌，不要點最便宜的五花肉，火鍋則不需要，先拿一個空鍋即可；接著肉來了，烤老一點油水會比較少，蓋上兩層吸油紙，吸取剩餘油水，切記不要用手壓浪費時間，直接將肉盤壓上去，這樣才有時間烤肉，如此一來油解決了，水也解決了。最後拿著空鍋，直接挖 30 球冰淇淋，但冰品很難入口，「拿回來煮就對了，煮個 5 分鐘全部融化，喝掉，就當作是 2 千」，笑稱「經理沒氣到發抖，還是隔壁桌沒吐，我輸你。 1、2、3 都搞定了，哥到了燒烤店就是神」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「冰淇淋差點讓我吐，真有你的」、「老闆欠你錢嗎」、「笑死，老闆一定會氣到中風」、「我到底看了什麼」、「最後那個喝掉真的超好笑 XD 」。（編輯：賴詠璿）