第一次租電動車！「燈亮沒反應」急求救　客服神回全笑翻

隨著環保意識抬頭，不少民眾都開始騎電動機車，也有越來越多租車業者提供電動機車出租的服務。不過仍未體驗過電動車的人也並非少數，有網友就分享自己日前第一次租電動機車，以為遇到故障趕緊打電話給客服求救，結果真相卻是烏龍一場，讓大家全都笑翻。有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前第一次租了一輛共享電動機車代步，按了啟動鈕車燈亮了後「車卻沒反應」，反反覆覆試了幾次都一樣，讓原 PO 趕緊打電話向客服求救。客服先是詢問車號，接著又問原 PO 「側柱收起了嗎？車燈有亮嗎？時速表有出現數字 0 嗎？」原 PO 都回答有啊，結果客服回答，「那就是有啊，先生，他是電動車，電動車不會有引擎聲！」原 PO 描述客服最後的聲音明顯在憋笑，讓他糗翻回應「對不起！我沒有騎過電動車！」烏龍一場讓網友笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「我第一次租也是疑惑」、「放心，你不是唯一，我第一次開油電汽車也是覺得莫名其妙， start 按了怎麼不會發動，在那開開關關好幾次」、「第一次坐電動車，停紅燈的時候以為車熄火了」、「根本是知識文啊」。隨後原 PO 也補充，客服態度很好，不是取笑而是「會心一笑」的感覺，要大家別誤會。（編輯：倪浩軒）