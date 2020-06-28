端午節粽子太多吃不完怎辦？饕客揭2創意料理：超級美味

▲女網友分享阿嬤煎粽子創意吃法。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

端午連假已接近尾聲，家家戶戶早已準備了許多粽子應景，但若婆媽們太熱心，粽子可能就會多到不行，導致吃不完，因此近日就有網友在網路上表示困擾，「端午節粽子太多吃不完該怎辦？」對此就有饕客揭露了 2 創意料理直呼「超級美味」，引起熱議。這位網友在網路論壇《爆廢公社》中 PO 出一篇文章表示，自己小時候阿嬤弄肉粽給她吃的時候，都會先將「粽子切片」後下鍋煎製，而這樣做出來的肉粽口感比起一般的軟 Q ，更是「赤赤的、焦焦的」像鍋巴一樣好吃，而在別的論壇中，也有網友認同這項做法，甚至更揭露了第二種粽子的創意料理，更直言「這是最簡單的辦法」，首先先將砂鍋中燒沸水，放入綠豆或者紅豆，煮 15 分鐘，加入剩的小棗粽子或蜜棗粽子，用湯匙把粽子碾碎，一起煮 10 分鐘，再加入綠（紅）豆粥就可以出爐，蜜棗粽、紅豆沙粽等甜粽都可以用這樣的方法煮粥喝。而網友們看完後紛紛表示「煎的已有吃過，還不錯！下次試試煮粥，應該也不錯」、「將粽子煎片...應該跟鹽酥雞攤買的炸糯米腸差不多吧？」、「滿特別的新吃法，會找機會試一試的，感覺很有意思」、「好酷的方式喔，我想我會試試看的」、「就各種變化的吃法，畢竟一直吃一樣真的會膩」、「為了讓大家胃口更好，各種料理模式都出爐了，果然肉粽變更好吃了」。（編輯：王柏文）