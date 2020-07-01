每天給零用錢讓國三兒子做晚餐！「廚藝進化史」驚艷全場

▲日本一位網友以零用金當作誘因，讓國三兒子每天下廚做晚餐，引發熱議。（圖／翻攝自@miramania56 的推特）

▲日本一位網友以零用金當作誘因，讓國三兒子每天下廚做晚餐，引發熱議。（圖／翻攝自@miramania56 的推特）

▲日本一位網友以零用金當作誘因，讓國三兒子每天下廚做晚餐，引發熱議。（圖／翻攝自@miramania56 的推特）

▲日本一位網友以零用金當作誘因，讓國三兒子每天下廚做晚餐，引發熱議。（圖／翻攝自@miramania56 的推特）

現代人生活忙碌，願意自己下廚動手做料理的人越來越少，尤其許多民眾從小就沒有學習動手煮飯菜的經驗，等到長大後又忙於工作，最後往往只能變成外食族。其實自己做料理既實惠又健康，日本有網友就分享養兒「秘訣」，每天以零用錢當誘因，鼓勵自己國三的兒子做晚餐。網友兒子也很爭氣，越煮越上手，美食照片公開在網路上後，引發討論。一位推特帳號名叫「miramania56」的日本網友，日前在推特分享自己兒子下廚手作的美食照片，短短兩天就獲得超過 16 萬位網友按讚，引發熱議。原 PO 透露是從 3 月上旬開始，每天給國三兒子 1,000 日圓、約新台幣 274 元的預算讓他學著做晚餐，沒用完的餐費就留給兒子當零用錢。兒子也接下這項任務，搖身一變成為家中主廚。雖然每天 1,000 日圓的料理金看似不多，但其實許多食材都是買一次可以煮很多餐，有時候完全能夠用現有的食材備料煮出一頓豐盛晚餐， 1,000 日圓也就完全被兒子收入口袋了。而從原 PO 分享的許多美食照看來，這錢花得十分值得，看得出來兒子的手藝越來越純熟，菜式也越來越多樣，後來甚至連甜點都有了。網友紛紛在底下留言回覆說，「這個方法太棒了，不僅讓小孩學做菜，還培養控制預算的金錢觀」、「在這年紀就能燒得一手好菜，真的是一生受用不盡」。不過也有人認為，「假如是女兒每天拿零用錢煮晚餐，還會一樣受到這麼多的讚美嗎？」、「我也是從小就得自己煮飯，那時候可沒人會給我零用錢」。（編輯：倪浩軒）