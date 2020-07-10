剝殼驚見蛋白呈「螢光黃」！她崩潰：還滴黃汁　網全看傻

許多人在一天三餐中，至少會有兩餐吃到雞蛋，而雞蛋因有外殼保護，裡面品質往往不易把關。近日一名女網友就分享，自己將水煮蛋的外殼剝去，怎料卻驚見蛋白呈現類似便條紙的「螢光黃色」，更讓她崩潰的是，雞蛋竟還留著「黃色汁液」，畫面曝光，其他網友也全看傻。

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」貼出照片發文，只見照片中的碗裡有 4 顆水煮蛋，而她手上拿的那顆蛋，蛋白顏色竟呈現便條紙般的螢光黃色，且滴出來的水份也是黃色，這讓她不禁直呼「我到底吃的什麼蛋？朋友買的蛋，我該找朋友還是賣家或蛋家？」

▲有網友 PO 出蛋白呈現「螢光黃色」的水煮蛋。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

此畫面曝光，立刻引發網友討論，大家紛紛留言「感覺怪怪的，我不敢吃」、「傳說中的夜光雞蛋」、「我記得鴨蛋有時候會開到這種顏色」、「沒臭味就沒關係，我吃過還是活到現在」、「要考慮買大樂透嗎？真沒見過這色的」、「第一次看到...」另還有人直指「會不會蛋去搖到跟蛋黃混合，之前有看過這種做法，剝開如果沒有蛋黃應該是混合了」、「它變成混蛋？」「有沒有把蛋白剝開看看蛋黃還在不在，搞不好混合了」。

事實上，蛋白變成「黃綠色」代表雞蛋很有可能已經變質，建議盡量別食用，不過若是「蛋黃」略帶綠色則為正常現象。先前網路上瘋傳，「茶葉蛋滷太久會導致蛋黃層外灰灰綠綠，是否含有重金屬？」對此，有營養師就破除迷思表示，蛋白含有硫化氫、蛋黃富有鐵成分，放在鍋裡滷煮，交互作用下會產生「硫化鐵」，而硫化鐵正是灰綠色物質，關鍵在於煮太久，但仍可食用。（編輯：許苡晴）