應徵餐廳外場錄取變內場！過來人曝「辛酸真相」：不忍說

▲有網友到餐廳打工應徵外場，最後卻被安排到內場上工。（圖／翻攝ptt）

暑假到來了，很多學生也開始尋找一份短期打工來補貼生活費。不過就有一位網友到連鎖牛排店應徵外場，但主管卻希望將他安排到內場，過程曝光也立刻吸引過來人揭開「辛酸真相」。一名網友在PTT詳述應徵暑期打工的過程，「剛剛去面試某連鎖牛排館啦，是應徵暑期工讀，到的時候有另一個男的跟我同時來面試，然後寫那份資料裡面竟然還有智力測驗，寫完之後主管就來了，叫我先跟他談。」他繼續補充，「主管說其實外場的已經很滿了， 所以主要是內場部分，我心裡想不是應徵外場嗎啊怎麼變內場，而且主管說裡面環境很差、沒外場那麼涼什麼的」，不過最後原po也直接錄取明早報到，但這樣的過程也讓他好奇其他人「有沒有應徵外場變內場的經驗」？問題一出也立刻釣出其他過來人給出「辛酸真相」，「通常是因為老闆覺得另一個比較帥，我也遇過」、「不忍心說，內外場看臉的」、「就是跟另外一個同時來的比臉比輸了而已」；但也有人給出另外解釋，「正常啊，也有應徵便利商店的日班，一個月後強迫你轉大夜，不上就讓你一個禮拜剩一天班」、「很多都拐去面試，再把你排去難找人的內場」。另外也有人給出實際建議，「跟他說不會內場的事，沒外場缺你要走人了」、「反正暑期的不爽直接走人啊」、「內外場都同價吧，不爽就走啊」。（編輯：潘毅）