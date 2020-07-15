牛排要幾分熟？男「精算系點法」　網一看臉綠：史上最扯

▲一名網友分享自己同事的超扯牛排點法，而引起討論。（圖／翻攝 Dcard ）

台灣人相當喜愛吃牛排，不僅是街道上，就連夜市內也能看見不少店面。不過，就有網友指出，自己和同事一起去吃牛排，但當店員提問要幾分熟時，沒想到對方的點法，讓他當場傻眼直呼「會不會太扯」。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己非常喜歡吃牛排，平常都會去不同店面享用。但某次跟同事一起去吃牛排時，沒想到對方向店員要求「我要 4.7 分熟。」讓原 PO 跟店員都當場看傻眼。原 PO 還透露，服務生請他切開確認時，對方還表示「我覺得這不是 4.7 分，應該是 4.8 到 4.9 之間。」原 PO 當下就提醒這樣點法太誇張，但同事卻理直氣壯回應「本來就該滿足顧客，不然就要請主廚出來說明」。這樣的狀況，就讓原 PO 崩潰直呼「會不會太扯！！還是以後都點 3.14159265359 分熟算了⋯⋯」。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛看傻直呼，「就是自以為是以為自己吃過很多很厲害想要炫耀吧」、「這樣點只顯得他很沒常識，感覺有點丟臉，還要硬凹，看了都尷尬，請他自己煎出 4.7 分熟看看」、「以為這樣說顯示自己很懂吃、很懂牛排嗎？不懂裝懂太好笑了，他要不要先去研究過再開口啊」。（編輯：陳雅雲）