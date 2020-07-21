老媽狂嫌壽喜燒難吃！女一查揪出「真相」臉綠了：母湯啦

▲原 PO 表示，自己的母親十分討厭壽喜燒。（圖／翻攝 Dcard ）

台灣人相當喜愛吃火鍋，近年來日式壽喜燒火鍋也深受不少國人喜愛，更成為親朋好友聚餐時的選擇之一。不過，就有網友指出，自己的媽媽相當喜愛吃火鍋，卻唯獨最討厭壽喜燒，這樣的情況讓她不解很久。直到某次兩人一同到餐廳吃飯時，才發現了困惑已久的問題真相。原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示自己的媽媽非常喜愛吃火鍋，任何口味她都嚐過，全都逃不過媽媽的胃，但就唯獨壽喜燒讓媽媽相當排斥，至今全家人都不曉得原因。但某日一時興起，原 PO 就跟媽媽去了一間火鍋店，當下她就點了壽喜燒，媽媽就不滿直言「壽喜燒真的很難吃，點別的啦。」但原 PO 仍執意點了壽喜燒。不過，兩人吃到一半時，媽媽突然拿起湯匙，喝了一口壽喜燒的湯，然後狂皺眉頭。這樣的狀況，就讓原 PO 恍然大悟，「啊，原來如此！難怪會不喜歡啊！到底誰會喝壽喜燒的醬油湯汁啦！！！！！」貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「休但幾勒...有人會把『醬汁』拿來當成湯喝掉嗎」、「我也沒在喝耶！太鹹了，不過煮肉真的很讚」、「壽喜燒的醬汁本來就沒有在給你喝的啊」、「就跟吃拉麵把湯喝完一樣，直接洗腎」。然而，就有其他人持不同看法，「我會喝耶！不過水的比例會多一點～」、「我會喝，但都被讀護理系的阻止哈哈哈哈」、「我超愛喝壽喜燒的湯汁 XD」、「真正日本道地的壽喜燒湯是可以喝的⋯」、「阿壽喜燒醬汁原料不就跟丼飯醬汁味道一樣，為啥不能喝」。（編輯：陳雅雲）