一吃超商燴飯嚇傻！男險吞「恐怖硬物」　眾人大驚：超噁

▲男網友吃超商微波食品發現有蝸牛殼。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲超商微波食品發現蝸牛殼。（圖／翻攝自 Dcard ）

超商食品只要微波加熱就能當一餐，方便又快速，是許多族群都喜愛的選擇。不過日前有名男網友分享自己買了超商燴飯，怎知才用湯匙挖了第一口，竟然「感覺到一個很硬的東西」，仔細一看讓他覺得超噁心，當場作嘔。該名網友在社群平台《 Dcard 》上 PO 文表示，當時因為在趕火車，隨手在便利商店買了一個燴飯，正當他要準備吃第一口時，用湯匙挖飯卻感覺挖到一個很硬的東西，怎知一看竟是一個「蝸牛殼」，讓他當場傻眼，「想問大家這樣是正常的嗎？覺得噁爆」。男網友也提及，後來有致電給食品工廠客服人員，對方告知他此事件為個案，並且詢問他能否回原店退款，但原 PO 是在羅東買的，上了火車後才發現燴飯裡有蝸牛殼，而對方也說會再請專人與他聯繫，同時，他也打給便利超商客服，但目前都還在等待回電。貼文一出引發網友熱議，「都不知道菜有沒有洗」、「嘔，今晚本來要買超商便當的」、「蝸牛寄生蟲很多欸嘔嘔嘔」、「我覺得很誇張欸，絕對會去反應」、「噁到爆，再也不敢吃超商的微波食品了」；不過也有網友開玩笑回應「直接變法式田螺料理，賺！」、「晉級法式料理欸」。不過也有過來人揭露，「可以去投訴，會被開罰 2w 起跳，之前在某超商下游食品生鮮工廠打過工，才上一天班我就離職了，工廠內部超可怕，從那次之後我不敢吃超商的微波食品」。（編輯：郭佩蓉）