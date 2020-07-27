點餐等1hr沒來！外送員曝「反轉真相」　客怒：不負責任

▲男網友以「有在訂某外送平台的一定要小心」為題在《 Dcard 》上發文。（圖／翻攝自社群平台《 Dcard 》）

許多人喜愛使用外送平台叫餐，不僅方便又快速，但主打快速方便的外送平台近日又再度惹出爭議。一名網友不滿點餐時間一個多小時，餐點還沒到，向客服反應後，沒獲得解決辦法就算了，最終連食物都沒吃到半口，就需付錢。最後他決定向外送員聯絡，才得知「反轉真相」，更讓他忍不住怒氣，憤而 PO 網。一名網友在《 Dcard 》分享，自己訂餐 1 小時過去了，餐點都還沒送來。向客服反應後卻得到傻眼回應，「此訂單是由店家自行提供外送服務，因此無法追蹤，建議自行聯繫店家」但原 PO 認為，運費是交給平台而非店家，怎能如此推卸責任。後續原 PO 也連絡上外送店家，才發現訂單其實早已經送到樓下，對方更說有叫管理員通知，但這樣不負責任的態度讓原 PO 大罵「到了應該要通知我，不是去怪大樓管理室，這不是他的工作，我等半天都沒有消息，害我都出門了」。貼文一出，引起近 500 名網友回應，「真的很討厭某外送平台客服，鬼打牆很多」、「無感，一樣，使用時間只是參考，真的餓了建議還是自己去買吧」、「之前刷卡買餐點完全沒送到也沒通知就說是我不取餐，食物跟錢都被騙走」；不過也有內行網友分享使用外送平台的絕招，「用這家外送平台還不用現金，真的是自找麻煩」、「我上次用貨到付款，完全沒問題，他到了馬上打給我急著跟我請款」、「我又要再說一次了，請用貨到付款，貨到付款才能保障你的權益，如果餐點被吃或晚送，就可以以對方不履行契約的理由不付錢，鬧上警局也不會有問題，記得下單的時侯就要截圖時間」。（編輯：郭佩蓉）