米粉湯加「1華人甜點」秒升級！眾一看超驚喜：我也想試

▲有女網友分享自製的特殊料理，她將現成的肉燥米粉加入「1華人甜點」，美味瞬間升級，讓眾人看後都超驚喜，直呼「我也想試」。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

每個人的口味都不盡相同，然而，有些人會自己在家DIY，做出另類又特別的美食。近日一名女網友就在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中分享自製的獨門料理，只見她將現成的「肉燥米粉」加入「1華人甜點」，美味瞬間升級，讓眾人看後都超驚喜，紛紛直呼「看起來好好吃，我也想試」。

原PO秀出自製的特殊料理「米粉湯圓」，並直說「誰說湯圓為什麼加米粉？誰說米粉湯為什麼加湯圓？他們兩個本來就是好朋友好嗎！一人獨享米粉湯圓，不用煮一大鍋，一個人也能享受大鍋米粉湯圓的滋味了。」而從照片可見，原PO將現成的肉燥調味米粉加入「冷凍小湯圓」一起煮，最後在灑上些許香菜與油蔥，看起來相當美味，令人垂涎。

▲女網友分享自製的「米粉湯圓」，令人垂涎。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

而美食照曝光後，網友全都讚翻，紛紛留言「第一次看到，學起來」、「好奇妙的搭配」、「看起來好好吃」、「配在一起煮，看起來非常好吃！改天也來做做看！」「不錯耶！筆記起來！今年冬至多一道快速鹹湯圓料理」、「哇！懂吃欸，沒想到可以這樣搭配」、「太有才了」、「太厲害，從沒想過可以這麼煮，絕配，謝謝分享」。

另還有人直指「這樣煮真方便，我娘家很常這樣煮，很好吃，但我夫家覺得很奇怪，沒吃過這樣的搭配！」「再加點茼蒿就是鹹湯圓了啊！」「豪華一點就加鹹餡的元宵，好對味的感覺」。此外，也有網友表示「看到香菜我就不行...」「香菜別加我OK」。（編輯：許苡晴）