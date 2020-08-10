3個月狂約19妹都AA制！男曝「真實結局」　鄉民全被閃瞎

進行AA制實驗的原PO昨(9)日晚間再次發文，提到因為該文章陸續在PTT、Dcard、及新聞網站上被轉載，一炮而紅完全是出乎意料，此後詢問信件更如雪片般飛來，問題不外乎「用什麼交友軟體？是不是條件很好？要怎麼邀約女生才會答應？」等，他則認為自己沒有特別厲害，「其實背後失敗的案例多不勝數，要有一個心理準備，那就是會刷掉你的人不是適合你的族群，你要找的應該是對你第一印象可以接受的族群」。
此外他也補充其他要訣，「一般情況下女生追求者眾多，想要脫穎而出一定要和競爭者不一樣」，最忌諱的就是身家調查，不斷詢問住哪、感情狀態等，問東問西最容易被無視淘汰。若想找出共同話題則可從女生留下資料中，找到對方有興趣的Youtuber、樂團等，聊天過程也不要過於輕浮，更要保持禮貌。
最後針對眾多鄉民引頸期盼的與「15號女孩」的後續發展，原PO也坦承，「對方在Dcard上看到了實驗，便主動詢問」最後兩人也順利交往。原PO還笑稱，大家都要我好好珍惜她，我是不是該好好珍惜她了？」；結局曝光後也獲得眾多鄉民祝福，「最後面螢幕怎麼變白了」、「哇太神啦，怎麼感覺是計畫通」、「恭喜，而且這篇真的寫得好棒」、「太戲劇化了」、「恭喜你，做實驗做到脫魯」。（編輯：潘毅）