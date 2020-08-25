百萬年薪真的很難嗎？老前輩點出「神關鍵」：要不要而已

原PO在《PTT》上表示，目前44歲，在銀行業近20年，而銀行業近幾年也一直在行業薪資排名的前三名，平均年收入約115萬到120萬，雖然有些人會說，那都是高階主管或理專業務拉高的，一般行員沒這麽高，至少要熬15、20年，某些程度是對的，但也錯的離譜。
原PO指出，銀行也有進入門檻很低，但賺得到錢的職位，曾經管裡過客服中心，當時管80人左右，部屬的學歷只有一個國立大學，連一線的私立大學都不到3成，其他都是另外的私大與科大，什麼奇奇怪怪的科系都有，雖然國立大學當來客服較少，即便有，也很快就離開了，所以最後也沒有再錄取，因為培養一個專業客服，要花很久的時間。
原PO點出，曾經有一個剛出社會的女生，她那時月薪34500元，每月值班津加上每月轉介獎金，就有8500元，一方面她也很努力，每月加班平均40小時，加班費就7640元，於是她的月薪加總，平均為50640元。年終再領月薪的9.5個月，327750元，加總起來，她的年收入為935430元，另外還有48萬，年利率6％的行員存款，不知道她有沒有這麽多存款，就算沒有，這些小朋友也會叫父母把錢存進來，一年利息28800元，加上年收入就有96萬多。
最後原PO說，這只是她出社會的第一個年收入，若考量年度調薪，覺得她幾歲可以破百萬？百萬年薪沒有想像中難，「關鍵」在你有沒有遇到機會，還有願意付出多少。
許多網友也紛紛回應，「這樣算下來，真的沒想像中的難」、「其實找對工作，努力一點就有機會」、「客服原來這麼高」、「年終好高」、「都好奇老前輩的薪水」、「真的是收益良多」、「剛畢業領這薪水很棒了」、「選對行業也很重要」、「大家努力點啊，真的都取決於自己而已，要不要拼都是看自己」。（編輯：許智超）