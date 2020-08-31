美豬牛開放台人幹嘛反對？眾抓到「致命關鍵」：挺不下去

原PO在《Dcard》貼文指出「最近在吵開放美豬美牛進口的事情，支持的人跟反對的人都有，而反對的人認為民進黨在國民黨執政時，喊出應該要瘦肉精零檢出才可以才能進口，如今態度卻大轉彎，實在不應該」但其實列出兩黨立場時間軸之後，才能理性的討論。
瘦肉精準確時間軸，國民黨、民進黨態度以及說法
2012/06（國民黨說要進口美牛，民進黨罵爆，並堅持瘦肉精零檢出才可以進口）
2012/07/05（國際標準訂定）
2012/07/06 （蘇貞昌改口說可以參考國際標準，然後被民進黨支持者罵爆）
2013/03 （民進黨黨團立院反對美牛進口）
2016/04（蔡英文在政見中有提到將開放美牛進口）
2020/08 (蔡英文確定以行政命令進口符合國際標準的美牛)
「所以從時間軸上看出結論，民進黨原先在2012年6月主張零瘦肉精，但在國際標準通過後2012年7月就逐步改變立場，大家在講的民進黨講得零檢出則是在國際標準訂定以前。」
原PO提到，然而即便蘇貞昌有說同意國際標準，但在隔年民進黨團仍舊是對美牛進口投下反對票，或許以這點來說民進黨立場改變會是比較有說服力的，此外，國際標準通過的劑量在目前看起來健康疑慮是不高的。
原PO提到，但值得警惕得同樣是這次用行政命令通過的部分，當初民進黨黨團強烈反對國民黨以行政命令通過，稱這個必須通過國會，但這次卻以行政命令通過是比較需要被警惕的，而以行政命令通過之後，最大的問題應該是中央跟地方法規打架吧，目前很多縣市的地方自治條例都規定瘦肉精要0才可以販售，未做好構通就以行政命令通過，是我覺得應該改善的地方。
貼文一出，網友紛紛回應「終於有人肯理性討論這事情了，邏輯完全正確」、「謝謝用心整理，這篇才是真的在討論」、「真相就是，國際標準沒出來前民進黨堅決反對，出來後態度慢慢轉變，但未進行溝通直接執行就不太ok，就算適量瘦肉精不會危害健康也挺不下去」、「謝謝你用心整理時間軸，但我覺得以行政命令通過還是很不能接受」、「藍綠就是不斷的在野執政、在野執政啦，立場改變正常」。（編輯：張嘉哲）