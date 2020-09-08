礙事「家政貓」堅持幫忙洗米　她嘆：這不是貓砂好嗎？

Ivy表示目前10個月大的嗷嗷根本就是「皮死人不償命」，非常愛黏著她，只要有任何可以「幫倒忙」的機會絕對不會錯過，除了洗米以外還會偷菜、擦櫃子、修馬桶、清冰箱、在水槽旁監督，無聊的時候就抓沙發或是咬奴才的腳，而且很貪吃，是一隻極度愛刷存在感的貓咪。去年12月某個寒流來襲的下雨日，一直聽見戶外有小奶貓的叫聲，Ivy怎麼找都沒看到貓咪蹤影，但是過了7個小時後已經凌晨12點還是聽見喵喵叫，便再度外出找貓，後來在一個不起眼的盆栽後面找到當時只有2個月大的嗷嗷，就這樣從當時的700公克養到現在的5公斤！原本以為牠是隻乖巧的貓咪，殊不知根本就是調皮到不行，日前當她準備洗米煮飯時，嗷嗷忽然一個箭步跳上洗碗槽，立刻伸出毛毛小手到盛米的內鍋，把牠趕走後又跳上來在鍋中攪拌水跟米，讓她只好拿零食引誘牠離開廚房，並大嘆：「有沒有家裡貓咪幫忙做家事的八卦？那個……米我自己洗就好了，別一直當貓砂撥……」
Ivy受訪時還表示嗷嗷真的很愛證明自己的存在，無論何事都要參一腳，而且總是跟前跟後還會找個好位置監視大家的一舉一動，她將嗷嗷「幫洗米」的照片分享在愛貓聯盟社團後，立刻吸引許多網友笑說：「貓：鏟屎的，妳為什麼要吃我的廁所？」、「下一秒可能就會發現白米上面加了些菜」、「腳腳附帶賽味！」、「牠覺得沒有牠洗的乾淨」、「加點貓掌（屎）味，再加點毛等於美味」、「肉球味飯欸」、「好乖的孩子幫忙洗米」（編輯：陳珮瑜）