媽到市場買雞肉！老闆竟「13字」嗆爆　網全看傻：太扯

不少家庭主婦一早起來會到菜市場買菜，對此，也有一名家庭主婦抱怨，近日到市場買雞肉時，聽到價格後驚呼「怎麼這麼貴」，豈料老闆娘竟以「13字」嗆罵，讓她非常生氣，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，她表示近日早上送孩子去上課後，到菜市場準備買菜，想說晚上煮個香菇雞湯給家人喝，她到了一家攤販前，表明要一隻雞腿跟一隻翅膀，老闆娘臭臉回應「這樣380元」，原PO一聽嚇到「怎麼這麼貴？雞腿多少錢？雞翅多少錢？」。



▲女網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》） 而老闆娘也回應「雞腿300元，雞翅80元」，聽到價格原PO直呼「雞翅一隻要80元唷」，老闆娘沒客氣地說「妳是沒買過雞肉嗎？一隻雞翅80元，這樣會貴嗎？這是用秤斤的」，她也回應「沒關係！那雞翅不用了，我買雞腿就好」。





豈料，老闆娘竟以13字嗆罵「買不起就不要吃雞肉，笑死人了」，接著就開始一直碎碎唸，狂罵原PO，甚至還嘆氣搖頭。而她也因為對方嘆氣搖頭這個動作不想買了，「我不想買了，妳怎麼這麼兇罵人」，她後來也補充，雞肉都還沒有剁，如果剁了還是會買單，稱自己「並不是奧客」。



▲雞肉料理。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 當原PO離開那個攤位後，到別攤買了一隻雞腿和一隻雞翅，總共230元，這兩個攤位也都是賣土雞肉的，「是我不懂土雞肉行情嗎？我煮飯10幾年了」。





貼文一出，引起網友熱議，「最近雞肉是有比較貴啦! 但是腿+翅=380真是坑人」、「貴不貴不評論，但是當著客人面前說買不起這種話不是做生意的料吧！肯定拒買」、「太扯了...」、「土匪喔...一隻腿300那買全雞就好了」、「土G本來就比較貴，但這個也太貴了，還有他這個態度，再便宜也不想買單」、「有的攤販如果你看起來沒經驗就會故意報價提高！超黑」、「阿姨還好嗎....一早頭敲到哦」。（編輯：郭佩蓉）



