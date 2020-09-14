冷凍包子2分鐘蒸熟！日網曝「實用撇步」　他實測後秒愣

冷凍肉包儲藏方便，只要用電鍋蒸熟後就能開心享用熱騰騰的包子，不論早餐或點心都是不少台灣人喜歡的點心。不過用電鍋蒸包子等待時間稍長，有日本網友就分享了只要花2分鐘就能蒸熟包子的生活小撇步，許多台灣人看了也紛紛記下這招，但也有人分享自己實測後出爐的不是包子而是暗黑料理的失敗案例。





近日在Twitter上流傳一個生活小撇步，只要家中有微波爐的民眾，靠著一杯水就可以輕鬆在兩分鐘內加熱肉包，臉書粉絲專頁《我只是想認真點》就翻譯這個秘訣寫下「以前朋友教我的，用微波爐加熱肉包的方法，只要在杯子裡面放1公分左右的水，再把肉包放正上面加熱兩分鐘，就會得到鬆軟的包子哦！」。

▲日本網友1招輕鬆快速蒸好包子。（圖／翻攝自臉書粉專《我只是想認真點》）

仔細看附上的照片可以發現，原PO將將包子放在裝了水的馬克杯杯口上，只要按下微波加熱2分鐘後，鬆軟又香噴噴的肉包就出爐了，對此就有不少日本網友驚訝的表示「好聰明」、「真的很便利耶」，而不少台灣民眾則逗趣回應「生活智慧王回來了」、「台灣超商店員超前部署」、「活在沒有大同電鍋的地方真是辛苦」。

不過看似簡單的幾個步驟，也有許多網友因為加熱過久、忘了拿出電鍋、微波爐而讓包子變成「暗黑料理」，底下就有網友貼出把熊貓造型的包子微波後，出爐的熊貓樣子卻大崩壞，另外也有見白色肉包蒸過頭，外皮焦脆化整顆變成了黑色，不少人看到也留言「看起來走的很安詳」、「原來是竹炭包子呀」、「賣相不好而已啦，還是可以吃」。（編輯：楊智傑）

▲網友笑稱這是「竹炭包」，聽起來蠻養生的。（圖／翻攝自臉書粉專《我只是想認真點》）