為何年輕人工作愛選餐飲？男揭「1職業」福利：根本屌打

經濟不景氣，不少人都認為低薪已成常態，直呼「生活很難過」，不過也有男網友發文，他以「為何年輕人寧願做餐飲業也不去工業區」發文，並講述自身經歷，貼文一出也引起網友們熱議。





該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示之前打工都是在餐飲業，又累又髒，也沒有加班費，而且還是上市公司、國際企業，業績不夠就不能報加班，連員工餐也要錢，就算考過考試，一個月也才加薪台幣300元，一個月最多領到23000元。



▲男網友以「為什麼年輕人寧願做餐飲業也不去工業區？」為題，在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 原PO也提到，而且這還是「責任制」，要清理乾淨，收完才能下班。不過現在到了工業區的工廠上大夜班，雖然工時12小時，但每天至少分段休息3小時以上，還有餐費補助，一天下來吃兩餐才40元，月休10日，一個月領將近4萬元，「根本好超多，也不用面對奧客、趕時間，吃飯也能準時吃，以正職來說，工廠屌打餐飲業吧」？





他並補充，這兩種環境真的差不多，況且餐飲業的內場環境也不會多好，「為什麼年輕人都不願意做工廠？我身邊的同事至少40歲，我才25歲欸」，他也提及，但是卻有一堆同學在服務業做了好幾年，「升到店長薪水比我還低，休假比我少」。



▲工廠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，引起網友熱議，「工業區的問題在於環境吧，要長時間忍受味道、聲音 、溫度的災害，不是誰都可以忍受的了吧」、「因為去工廠會覺得自己像機器人，久了會憂鬱，我啦」、「可能是等待機會與創業的時機，你不可能一輩子都在加工區當作業員吧」、「工業區根本不注重工安，也完全沒把基層的安全當回事，真的發生什麼事，工廠全推得一乾二淨，等你遇過就知道了，風險極高，報酬不高」、「因為工廠很無聊（我指生產員）」。





也有網友回應「哪有，我就在工業區啊，我也是年輕人」、「可能，這就是他們想要的體面吧？」、「我也這麼覺得，我是工業區做行政，供餐省下餐費，公司請人不容易，年輕人也比較不喜歡在工業區做內勤，寧可做服務業、牙助」、「年輕人怕吃苦，當溫室裡的小花」、「現在的人要面子要得體要上班抓頭髮要化妝，也是很不懂，可能就只想活在當下吧，沒有想以後的人生」。（編輯：郭佩蓉）



