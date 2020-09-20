素食自助餐夾「3菜沒肉」初估60元！他一問價錢傻眼了

由於自助餐選擇自由且菜色多元，成為不少外食族用餐的首選之一。不過，近日就有一名網友抱怨，他朋友17日傳了一張便當照給他，要他猜猜價錢，他目測初估60元，怎料「天價」曝光，讓他超傻眼，瞬間理智線全斷，直呼「祝它早日倒斃」。





原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出一張便當照，並詢問他「覺得夾這樣多少錢？」而從畫面只見，菜色有咖哩、紅蘿蔔絲、瓠瓜和一些炒麵，沒有魚肉的部分，他我本想估50元，因為想說炒麵可能不用錢，後來仔細思考了一下，決定估價60元。

沒想到一詢問結果卻傻爆眼...「3菜無肉」的素食便當竟要價149元，這讓他忍不住替朋友打抱不平「我來幫妳發爆怨，太值得爆料了！」甚至直呼「新開張的素食餐廳，祝它早日倒斃。」

▲一名網友抱怨，他朋友傳了一張便當照給他，要他猜猜價錢，他目測初估60元，怎料「天價」曝光，讓他超傻眼...（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

▲咖哩、紅蘿蔔絲、瓠瓜和一些炒麵，沒有魚肉的素食自助餐，要價149元。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而貼文曝光，網友紛紛留言「素食=貴」、「掛名素食就不會便宜了」、「可怕的價格...」「素食餐廳很多都秤重的，第一次去素食餐聽吃，不知道是秤重的。夾了溼南瓜、芋頭、臭豆腐等超有重量的食材，結帳180元。快哭出來了...」「素食便當通常比排骨便當貴」、「肯定是沒吃過素食餐廳...還祝人倒斃...不予置評了」、「素食自助餐價格好像比一般自助餐貴，有點奇怪，沒有豬鴨雞魚的主餐怎麽收費還是不親民？」

另還有內行直指「素食大多用秤的，要懂得夾啦！」、「素食是稱重計價，這盤除紅蘿蔔外都算地雷，馬玲薯重、絲瓜含水量高重、炒麵夾不少也重…」、「秤重的，請選擇性食物」。（編輯：許苡晴）