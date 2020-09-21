長輩勸「少吃湯泡飯」？怕消化不良　網揭：這習慣是重點

有些人習慣每當食慾不振時，用湯淋在飯上，就能很快的吃光一碗飯，但或多或少聽老人家說過，吃湯泡飯會胃痛。近日，就有網友抱怨，常常被糾正不要「湯配飯」的吃法，貼文一出也引起網友熱烈的討論。





▲網友認為，吃湯泡飯沒有不好，重點是要細嚼慢嚥。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

，不過還是盡量避免為