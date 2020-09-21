長輩勸「少吃湯泡飯」？怕消化不良　網揭：這習慣是重點

有些人習慣每當食慾不振時，用湯淋在飯上，就能很快的吃光一碗飯，但或多或少聽老人家說過，吃湯泡飯會胃痛。近日，就有網友抱怨，常常被糾正不要「湯配飯」的吃法，貼文一出也引起網友熱烈的討論。
原PO在《爆怨公社》表示，小時候吃飯時，最愛的就是剩三分之一碗白飯，加上湯，一瞬間就會吃完，而且還非常好吃，但總是被媽媽糾正「這樣吃飯會胃痛」，還有以前國小有營養午餐，每次都期待有黃瓜湯跟味噌湯，因為這兩種湯泡飯最好吃。
原PO指出，但國小常常因為這種吃法，被同學笑看起來好像在吃廚餘，當下還以為自己是怪胎，才喜歡這樣吃，之後發現自己並不孤獨，其實也會有人這樣吃，但依舊不解湯泡飯，是否真的有問題，「我沒有胃痛過，湯泡飯真的錯了嗎？」
許多網友也紛紛回應，「從小到大都無解的詭異問題」、「日本也有茶泡飯阿」、「我是滿愛吃的，而且也沒有胃痛」、「會胃痛不知道是誰教的，我阿母也是說這樣」、「這樣吃可以吃很快，再添一碗飯」、「南部的粥都是湯泡飯啊」、「麻油雞泡飯更讚」。
不過也有網友說，「這樣吃因為湯水順口，容易沒仔細咀嚼」、「重點是要細嚼慢嚥，不過還是盡量避免為之」、「有咀嚼在吞下去的話其實沒差，主要是直接吞會造成消化不良」、「不經咀嚼就吞咽食物，會大大增加胃的負擔」、「吞咽功能差，吃湯泡飯，很容易使湯液米粒嗆入氣管」、「養分不容易吸收吧」。
根據《康健雜誌》報導，中國醫藥大學附設醫院中醫部主治醫師李青珊表示，華人與日本地區的飲食文化，較重視湯品，尤其在餐中加湯水（稀飯、茶泡飯……）、或是用餐過程與用餐之後，習慣多飲湯水，造就這兩個民族消化病盛行。建議湯品改在餐前飲用一小碗，有開胃、促進消化液分泌的效果，反而有益消化。（編輯：許智超）